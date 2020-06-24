疫情擾市！國銀對美中曝險金額大減 香港逆勢增長

新冠肺炎疫情衝擊，國際金融市場動盪加劇，國人大舉贖回海外基金，使國銀海外曝險規模驟減。中央銀行今（24）日公布3月底國銀國家風險統計，美國連19季蟬聯國銀最大債權國，中國大陸緊追在後，但國銀對美、中兩國的曝險規模雙雙下滑，香港則是逆勢增加，明顯呈「兩樣情」。

央行統計顯示，今年3月底國銀外國債權直接風險餘額為4,385億美元，較去（2019）年底減少3.4%，主要是對非銀行的私人部門債權減少所致，最終風險淨額為4,232億美元，季減2.97%。

國銀海外曝險金額減少，央行金檢處副處長林華亭坦言，確實和疫情有關，3月為新冠肺炎疫情最嚴重之時，當時也引發全球金融市場動盪，國人海外投資部分匯回，導致海外債權減少之外，資產公允價值也下跌。

「因股市大跌，國人海外信託資產市值縮水，加上非美貨幣貶值，以美元計價的資產也會隨之跌價」，央行官員說。

央行指出，3月底外國債權直接風險前十大國家依序為美國、中國大陸、香港、盧森堡、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡及英屬西印度群島，合計3,195億美元，占我國外國債權直接風險餘額的72.86%。

美國連19季蟬聯國銀最大債權國，但3月底直接風險與最終風險雙雙下滑至844、839億美元，季減53、25億美元。至於國銀對中國大陸的曝險，直接風險與最終風險分別為461、669億美元，季減13、12億美元。

相較於國銀對美、中曝險規模萎縮，國銀對香港的曝險金額逆勢增長，直接與最終風險分別季增12、4億美元，排名也超越盧森堡，由國銀第四大債權國，前進至第三名。

「香港為資金拆借中心，3月金融市場動盪，美元流動性需求增加，台灣拆美元給香港，使國銀對香港債權增加」，央行官員解釋。

至於全球投資信託中心盧森堡，則是國人贖回海外基金以及市值下滑、匯率貶值等因素，由國銀第三大債權國滑落至第四，直接風險與最終風險餘額恰好都減少95億美元。

國銀國家風險統計分成兩種，直接風險餘額是指國銀對非本國居民未經風險移轉的債權，依最終債務人及保證人國別重新歸類後，則為最終風險。

舉例而言，美國的銀行在盧森堡註冊一檔海外基金，這筆金額在直接風險裡歸屬盧森堡，但最終風險是以最終借款人認列，因此會列計在美國下。