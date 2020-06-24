群創光電375億元聯貸案 中信銀主辦今簽約

中信銀今（24）日宣布，由其主辦的群創光電新臺幣375億元聯貸案籌組成功，並完成簽約。本聯貸案資金用途為償還金融機構借款，同時充實中期週轉金，由中信銀等5家銀行主辦、17家銀行參與，且超額募集。

中信銀表示，面臨全球新型冠狀病毒疫情所造成的經濟高度不確定性，東京奧運延期舉行，以及中美貿易戰、日韓大廠競爭、中國大陸面板業崛起、及面板價格波動等外在環境嚴峻挑戰，群創光電仍憑藉其優秀的技術及經營團隊的努力，依舊為市場領導品牌；中信銀長期為群創光電提供全方位金融服務，看好其產業轉型成功、優異的財務體質、以及穩健的發展，本次聯貸案主動邀請其他金融機構參加，並獲得熱烈迴響。

本次聯貸案由中信銀等5家銀行統籌主辦，中信銀同時擔任額度管理銀行，原擬籌組金額為新臺幣300億元，在核心夥伴銀行支持，以及各金融機構踴躍參與下，最終參與本聯貸銀行團的本國及外商銀行達17家，圓滿超額募集逾1.6倍，最終以新臺幣375億元完成簽約，授信期間可達7年，將為群創光電提供穩定中期營運資金。