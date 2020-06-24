中信銀主辦 群創光電375億元聯貸完成簽約

中信銀行統籌主辦群創光電新台幣375億元聯合授信案，今（24）日完成簽約，聯貸授信資金用途為償還金融機構借款暨充實中期週轉金，在中國信託銀行及其他參貸銀行的支持下超額募集，顯示中信銀行及參與聯貸金融機構對群創光電營運理念的肯定。

這項聯合授信案由中信銀行等五家銀行統籌主辦，中信銀行同時擔任額度管理銀行，原擬籌組金額為新台幣300億元，但在各金融業踴躍參與下，最終參與聯貸的本國及外商銀行達到17家，超額募集1.6倍，最終以375億元完成簽約，授信期間可達7年，將為群創光電提供穩定中期營運資金。

中信銀行表示，面臨全球新冠肺炎疫情所造成的經濟高度不確定性，東京奧運延期舉行以及中美貿易戰、日韓大廠競爭、中國大陸面板業崛起、及面板價格波動等外在環境嚴峻挑戰，群創光電仍憑藉其優秀的技術及經營團隊的努力，依舊為市場領導品牌；中信銀行長期與群創光電合作，提供金融服務，看好群創光電於產業轉型成功、優異的財務體質、以及穩健的發展，本次聯合授信案主動邀請金融同業參加並獲得熱烈迴響。