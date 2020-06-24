聽新聞
test
0:00 / 0:00
高銀成立40年 首次股東大會流會
高雄銀行今天上午9點30分開一年一次股東大會，卻面臨成立40年來首次流會，關鍵是占43.1%股數的最大股東高雄市政府代表沒出席。
高雄銀行訂今天開股東大會，要改選董監事，代理市長楊明州認為應等市長補選出來後，再由新市長指派公股董事、獨董，盼延至新市長上任後擇期召開。有藍營議員質疑此舉恐影響股東權益。
高銀董事長朱潤逢說，今天上午出席的股數僅10.6%，沒有達到公司法規定的二分之一股數門檻，因此宣布流會。朱潤逢說，今年股東大會可能延至11月再開，業務會照常推動，不會影響股東權益。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言