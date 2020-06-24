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美元賣盤源源不斷 台幣暫收29.553元、升值8.2分

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
台幣午盤以29.553元暫收，升值8.2分。圖／聯合報系資料照片
台幣午盤以29.553元暫收，升值8.2分。圖／聯合報系資料照片

端午假期前夕，新台幣匯率表現虎虎生風，早盤以29.630元兌1美元，升值0.5分開出，隨著美元賣盤源源不斷，推升新台幣走勢，一度觸及29.520元價位，強彈1.15角，續創逾二年新高；午盤則以29.553元暫收，升值8.2分。

全球經濟數據表現不錯，推升股市往上走，匯銀人士表示，儘管今天上午股市動能普通，但是匯市動能則不小，11點半左右，成交量來到5.05億美元，相較於昨日全天成交量6.75美元來說，今天外匯市場上確實比較熱鬧。

匯銀人士表示，新台幣兌美元自上周五開始，一共三個交易日皆以29.660元作收 ，原以為央行會守， 但可能因為人民幣與韓元升值不能逆勢而為，使得新台幣昨天收盤又往29.500更靠近一步，端午長假前夕，就看外資與央行間的角力，會讓台幣收在什麼位置。

觀察近期新台幣走強，除了外資、出口商的美元賣盤之外，距離6月底繳稅截只剩下不到一星期，籌措新台幣資金繳稅，也是拋售美元的一大壓力，按照正常交割日期，出口商要落袋為安，今天則是6月底以前的最後一個交易日。

近期地緣政治升高，包括中印邊境衝突，南北韓緊張關係等，但避險買盤卻多移轉到黃金 ，推升國際金價，國際看空美元的聲音越來越多。

至於端午過後新台幣走向，仍舊視股市發展而定，匯銀主管表示，由於新台幣走升格局不變，如果台股持續上漲力道，則新台幣升值壓力又來了，如果端午後台股平穩，則新台幣呈緩升格局。

新台幣 台股 匯率

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