台新：退場方式應財部提出

台新金控總經理林維俊昨（23）日表示，台新金與財政部之間存在契約關係，改變心意、違背契約規定的是財政部，既然如此，台新金對彰銀持股要如何退場，退出方式應由財政部主動提出。

林維俊舉例，台新金跟財政部的關係，好比乘客與航空公司，乘客付了航空公司10萬元，雙方說好，航空公司會把乘客載到洛杉磯，結果，乘客不但沒被載到洛杉磯，反而被載到倫敦。

航空公司可以有兩種處理方式，一種是再次把乘客載到洛杉磯；另外一種是，主動且積極地協助乘客處理退票。倘若航空公司不想把乘客載到洛杉磯，又要乘客自己處理退票事宜，試問此舉是否合理。

林維俊強調，台新金與財政部之間存在契約關係，此一契約關係，為我國三級法院所共同認可。按照2005年財政部舉行國際標釋股彰銀的公告，只要得標者還是彰銀的最大股東，財政部不會改變支持得標者經營主導彰銀的立場。

林維俊說，台新金與財政部間的契約關係，與台新金出售彰銀持股為兩碼子事。單純從法律上看，台新金持有的彰銀股票，屬於台新金的財產，「我的財產可以賣掉，我們怎麼退他應該要提」。