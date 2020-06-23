疫情下數位金融 專家：應重客戶體驗

「數位轉型不只企業體質要改善，還要讓客戶體會到服務更便利！」資誠會計事務所23日發布「金融業領袖」報告，金融產業服務副營運長郭柏如分析，金融業隨著疫情都開始數位轉型，但更重要的是呈現給客戶的便利性。國泰投信董事長張錫認為，如果可以加大資安、綠色等跨領域投資的幅度，將有助於擴展市場。

加強客戶體驗

郭柏如表示，根據國際企業的調查結果，目前大家最關心的是大環境與疫情的不確定性高，再來是法規走向與科技、網路的數位環境變化。近年來由於永續發展的觀念提升，環境、社會與企業管理（ESG）的理念開始在金融業盛行，因此綠色金融的投資也會是未來著重的方向。

「台灣今年將有純線上網銀的加入，這是金融業的重大變革。」郭柏如說，隨著科技逐漸進入金融業，客戶也更重視科技所帶來的便利性，並注重資安與監理科技的發展，金融業如何與資安業或是監控科技合作，讓過去受到國家高度監理的產業獲得主管機關、企業信任也非常重要。

綠色金融具潛力

星展銀行總經理林鑫川表示，從日本這次疫情影響，引爆的「印章之亂」，可以凸顯出金融業許多手續仍需透過實際碰面、蓋章、跑公文等傳統的方式進行，因此除了銀行願意數位化以外，金管會、財政部等主管機關也要因應數位化潮流鬆綁法規，讓更多人願意把海外資金移回台灣，進行投資、財富管理。

「台灣的5G、綠色金融都極有潛力！」張錫認為，疫情也讓企業需要規劃如何在家工作，有可能員工在家工作，家人拍個照就有資安問題，因此資安與金融業結合也是非常重要的議題。金融業隨著政府對相關產業的投資擴大，愈來愈重視ESG的情況下，配合5+2戰略產業發展，銀行也可以提供綠色融資，未來十分看好。

「台灣只要開放金融業務，連美國財政部都會嚇到。」張錫則說，雖然台灣的金融業規模相對世界小，可是只要開放就有機會。

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