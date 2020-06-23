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引導保險資金回國 金管會預告放寬投資國內公司債限額

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

為更符合保險實務需求，金管會保險局今（23）日預告將修正保險法七項條文，其中為引導保險資金投入國內產業，放寬其投資國內債券的額度，從不得超過發行公司債之公司「實收資本額」的10%，改為「業主權益（淨值）」的10%。預告30天後預料8月初可送行政院審理，趕搭今年9月立法院審理議程。

保險局副局長張玉煇表示，考量淨值相較於實收資本額更能反映公司損失承受能力，且現行保險業在國外投資單一對象公司債，即以淨值一定比率作為控管機制，因此為使國內外公司債投資額度控管監理保持一致性，決定預告修正此計算基礎。據保險局表示，截至目前為止，壽險業投資在國內所有公司債金額約為4,945億元，產險公司投資在公司債金額142億元。

保險局官員表示，因公司債會反應一家公司經營能力，若獲利提升，業主權益就會往上走，有些被投資公司債的淨值與實收資本額差很大，此外從實收資本額改成業主權益為計算基礎，投資額度可以比較合理反應其風險，意謂法令修訂後，有助保險公司投資在國內公司債的限額，有機會放寬並向上走。至於公債原本就沒有限額，而金融債亦維持總額不得逾保險業資金35%不變。

此外為加速引導保險業資金專案運用，增加投資在公共及社會福利事業投資的勵願，修改保險法第146條之4，增訂保險業投資這類投資得採「事後查核」，且放寬保險業得派任在這類投資公司的董監事席次限制，拿掉不得逾三分之一的限制，亦即保險公司投資在公路、鐵路、港灣、停車場、水電力、社會住宅、老人住宅、河川下水道、垃圾處理、環保殯葬、國民休閒設施或是政府鼓勵的建設，可100%派任董監事，但同樣不能指派保險人員兼任被投資事業經理人，不過長照機構仍受衛福部法規限制，董監事派任仍不得逾三分之一。

此外，保險局此次修法還包括配合金融科技，開放可用其他可認可方式由第三人訂立死亡保險契約同意權及撤銷權、增訂保險業分支機構遷移規範、保險負責人兼職限制與利益衝擊禁止規定，以及明訂不動產投資規範提升法律位階為母法等，保險局強調此修正草案是保險法規更符合保險實務需要，強化公司因應風險能力，預告30日後，最快7月底、8月初送行政院審核。

保險 公司債

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