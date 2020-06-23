台新指控彰銀推選常董違法 金管會：沒有違法　

彰銀改選風波仍持續延燒，官民雙方陣營對於彰銀三席常董中，自然人董事應有幾名各執一詞，官民股對法令有不同解釋。金管會銀行局今表示，常董並沒有限制必須為自然人，各界若對法規有意見，可以向金管會詢問。

彰銀19日改選董事，公股取得5席，台新金則取得4席，關鍵的3席獨董由台新金全拿。而股東會結束後，彰銀也召開董事會選出三位常董，台新卻質疑其中兩位常董是法人代表董事，依照銀行局的規定，常董必須是自然人，因此認為彰銀推選常董違法。

銀行局主秘童政彰今解釋，依照「銀行負責人資格條件準則」，常董會沒有必須為自然人的要求，自然人只規定在董事名單內，沒有規定在常董。

彰銀工會理事長曹炳坤今也召開記者會質疑，彰銀19日深夜公告獨董林重宏反對意見前，台新金竟已召開記者會將尚未公開的常董選舉過程、表決情形等彰銀機密資訊，擅自對外揭露，指控台新金提名的三位獨董未具備董事應有專業性及獨立性，甚至涉背信罪。

對此，童政彰也回應，公發公司有市場監視機制，獨董要跟法人指派董事不同，獨董應因以彰銀為最大利益，不管票源從哪來，要保住的最大利益者就是彰銀的股東權益與員工權益，獨董必須要盡善良管理人責任義務，要為自己言行負法律責任。

彰銀工會也質疑台新在彰銀已沒有法人董事，變為財務性投資，但依規定金控投資銀行，必須以合併為前提，不能做財務性投資。

童政彰表示，彰銀經營權問題還在司法審理階段，必須尊重司法結果，如果金控對投資標的沒有整併意願，應要向金管會提處分計畫，前提是要維持市場穩定，如果台新不想等司法結果就想要退場，也可以隨時向金管會提出處分計畫。