彰銀獨董遭質疑洩密 金管會：要為自己言行負責

彰銀工會質疑獨董洩密，金管會今（23）日表示，獨董最大利益就是這家公司，不論當選的票從哪來，獨董都須盡善良管理人責任，要為自己言行負法律責任。

彰銀上周改選後，召開董事會推選常董、董事長，彰銀工會質疑，彰銀董事會內容當天晚上11點多才公告，但台新金下午6點多就召開記者會公布相關內容，質疑台新金提名的獨董是否洩密？不具獨立性？

金管會銀行局主秘童政彰對此提出兩點說明，第一，若是公開發行公司，會循市場監視機制處理。

第二，獨董要跟過去提名的法人間關係作區分，今天來做獨董，最大利益就是這家公司，不論當選的票從哪來，今天到這家公司，最大考量是這家公司的利益，獨董都須盡善良管理人責任，要為自己言行負法律責任。

童政彰並表示，為免金融機構相關人員未循公司發言機制及資訊揭露相關規定，對外發布訊息，造成公司資訊混淆情事，金管會已在去年5月10日通函金融機構，應落實執行下列相關規定，要求董監事、管理階層及員工依法令及公司內部規定保守財務業務機密。

包括第一，依據「金融控股公司及銀行業公司治理實務守則」相關規定，金控及銀行應建立發言機制，及確保可能影響股東及利益相關者決策的資訊允當、正確揭露，並要求管理階層與員工保守財務業務機密，不得擅自任意發布訊息。

第二，依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第7條第1款規定，金控及銀行應建立內部行為準則，據以規範董事及員工行為。

因此，金控及本國銀行應向董監事、管理階層及員工，提示注意公司發言機制、資訊揭露相關規定及內部行為準則有關保密規定，以維護公司治理效能。

此外，證交法第14條之2第2項規定，獨董在執行業務範圍內應保持獨立性；「公開發行公司董事會議事辦法」第17條第2項規定，獨董如就董事會議決事項有反對或保留意見時，公司應在主管機關指定的資訊申報網站辦理公告申報。

因此，就獨董執行職務、監督公司治理，上述法規均已有相關規定。