彰銀常董資格爭議 金管會解釋彰銀沒錯

彰銀上周改選後新選出三位常董，遭台新金提名的獨董質疑，常董應有三人以上具備「自然人專業董事」資格，金管會今（23）日針對法規作出明確解釋，常董並未要求必須是自然人。

彰銀新選出的三位常董，包括彰銀董事長凌忠嫄、總經理黃瑞沐，及獨董潘榮春。有獨董質疑，根據現行法規，常董應有三人以上具備「自然人專業董事」的資格條件，因此對選舉結果提出反對意見。

金管會銀行局主秘童政彰今天表示，銀行負責人資格準則第9條，只有規定對董事須有一定比率是自然人專業董事，至於常董，則未要求必須是自然人。

銀行負責人資格準則第9條第3項規定，自然人專業董事必須符合一定比率，以彰銀為例，九席董事中，自然人專業董事必須有四人以上。

自然人專業董事，須符合金管會規定的專業資格條例，例如曾在銀行工作五年以上經驗，並曾擔任總行副理以上或同職務等。

至於常董，第9條第1項及第2項也都有規定，像彰銀資產規模上兆元者，常董應有三人以上具備「專業資格」，但並未規定須是「自然人專業董事」。

換言之，常董只要三人以上具備銀行工作經驗等專業資格條件即可，不一定要「自然人」，法人代表董事也可以。