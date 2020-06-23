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愛情必然帶著階級苦味？《做工的人》為什麼總是失戀

中國信託 再獲台灣最佳個人金融銀行大獎

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

中國信託商業銀行致力推動全方位金融服務，以三大數位力：全數位化申請平台、智能徵審大腦、流程機器人，協助客戶達成不同階段理財需求，今（2020）年5月獲國際權威金融機構《The Asian Banker》（亞洲銀行家）雜誌連續14年頒發「亞太最佳個人金融銀行」大獎，同時房貸產品「i適貸」及「ATM個人化服務」，也獲「亞太最佳房貸產品」與「台灣最佳社群媒體行銷」大獎肯定。

中國信託銀行秉持以客戶需求為核心，整合資訊、數位、數據，將AI技術運用於建構基礎平台系統，落實日常所需場景，今年因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情，中信銀行整合客服、徵審、作業規劃與資訊等各單位，發展「全數位化申請平台」處理申貸與申請流程，「智能徵審大腦」協助案件分流，完成自動化徵審作業，「流程機器人」簡化和信保基金的資料對接交換，自動化鍵檔、通知撥款等大量重複作業。

中信銀行運用三大數位力與自動化處理系統，簡化流程與人力，於疫情期間承接逾28萬件勞工紓困貸款，成功核貸案件19萬筆，短短一個多月內，完成過去運用人力須耗時二年才能處理完成的申請件數；在房貸部份，今年1至4月線上申請房貸寬限期、貸款年限展延件數較去年同期成長2.5倍，線上申請房貸件數亦為去年同期之4.7倍。

中信銀行從客戶需求出發，推出房貸產品「i適貸」，針對購屋、裝潢提供最高八加一成的貸款額度，一站貸足購屋金、裝修金。同時，為讓客戶使用ATM更安心，中信銀行於去（2019）年首創「ATM個人化服務」，整合ATM與中國信託LINE官方帳號，讓他行客戶在中國信託ATM提款、轉帳交易也能接收到LINE通知，相關服務獲「亞太最佳房貸產品」與「台灣最佳社群媒體行銷」，今年更藉由AI技術，於「中信Home Bank」APP推出「對話式服務」，用說的即可完成帳務明細查詢、轉帳。

中信銀行在業務創新及專業表現獲國內外專業機構肯定，除了榮獲《The Asian Banker》三項大獎肯定，更獲線上調查網站Bankquality.com評選為「亞太區最推薦個人金融銀行」亞洲第八、「2020年亞太區最佳抗疫銀行」亞洲第六，同時皆為台灣第一，中信銀行將持續提供客戶貼心及便利的服務，成為台灣最值得信賴的金融服務機構。

中信銀行 房貸 中國信託商業銀行

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