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五大銀行新增房貸利率1.349% 刷新歷史新低

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

房貸利率直直落，5月再寫歷史新低紀錄。中央銀行今（23）日公布五大銀行新承做放款，5月購屋貸款金額442.77億元，為四個月低點，月減50.48億元；此外，五大銀行房貸利率連四跌，5月下滑至1.349%，月減0.032個百分點，締造歷史新低紀錄。

央行發布台灣銀行、土地銀行、合作金庫、華南銀行與第一銀行等五大銀行新增放款，在購屋貸款部分，新承做金額減少、利率也續創新低。

央行經研處副處長吳懿娟指出，新冠肺炎疫情對房市的衝擊慢慢浮現，是5月銀行新增房貸金額下滑的主因，「5月六都買賣移轉棟數減少，反映3月中旬到4月的交易情況，那時是肺炎疫情比較嚴重的時候，自住戶的態度比較觀望」。

除此之外，5月銀行整批分戶貸款較4月減少，也是新增房貸金額下滑的原因之一。

在房貸利率方面，吳懿娟指出，央行3月下旬降息後，銀行陸續調整指數型房貸利率，加上部分銀行積極推出房貸優惠利率專案，使房貸利率跌至統計以來的最低水準。

央行提供資料顯示，台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、桃園市等六都，5月買賣移轉棟數月減2.2%、年減21.7%，主要是傳統上5月為房市交易旺季，但今年受到疫情影響，房市觀望氣氛濃厚。

吳懿娟說，5月後國內疫情控制相對較好一些，對於房市未來景氣，還是要看全球疫情的發展情況，目前房市還是以自住需求為主，不論是首購或換屋族，買方都會針對自己的需求，看看房價是否合理，再決定是否進場交易，「目前不確定性還是滿大的」。

聯徵中心資料顯示，全體銀行房貸餘額的自住占比維持在87.5%的高水準，顯示自住剛性需求為房市購買主力。

房貸 房市

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