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兩基金經理人用他人帳戶跟單　統一投信總座停職3個月

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

金管會今表示，對統一投信辦理一般金檢時發現，兩位基金經理人洩漏股市消息給他人，並且在交易期間利用他人帳戶買賣相同個股，違法時間長達3年，金管會不只解職兩位基金經理人，也對統一投信總經理李怡慶停職3個月，同時開罰統一投信180萬元。

金管會證期局今表示，對統一投信辦理一般業務檢查時，發現公司兩位前基金經理人，藉由業務上知悉的消息洩漏給予他人，同時在從事股票或基金個股交易時，利用他人帳戶做相同的個股買賣，且沒跟公司申報，違法期間長達三年。

金管會今不只解職兩位基金經理人，命令三年內不得回金融圈，也認為統一投信沒有落實內控機制，因此對總經理李怡慶與內部稽核主管停職3個月，並開罰統一投信180萬元。同時對統一投信祭出4大限制，包含最近3個月內不得向金管會申請投資外國事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司；最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業；內控未落實前，金管會可退回或不核准其申請募集基金案件；申請政府基金的全權委託投資業務將受影響。

證期局指出，今年除統一投信外，還有發生群益投信基金經理人涉嫌在交易期間，利用他人帳戶為相同個股買賣等事件，主要都是基金經理人使用自己的通訊設備，目前正請投信投顧公會加強自律並修正「證券投資信託事業經理守則」，請投信公會掌握每個投信內控狀況，每家投信是否有針對個人的資訊設備做掌控。

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