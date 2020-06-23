快訊

高雄市長補選 國民黨宣布徵召李眉蓁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝金河談彰銀 曾籲吳東亮「再撐下去大家都變輸家」

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

財信傳媒董事長謝金河今天出席資誠聯合會計師事務所公布的「資誠台灣金融業企業領袖調查報告」說明會，他表示，面對無盡的不確定，且競爭無所不再，無倫如何一定要把餅做大，1990年王建煊當財政部長時一次開放16家新銀行，現在有一半都不見了，唯有玉山金市值3230億，是台灣第五名市值的金控公司，發展過程中沒有去併別人。

謝金河也提到彰銀，市值1925億元，「我幾個禮拜前跟吳東亮講，想清楚、放棄吧，別在耽擱彰銀發展，再撐下去大家都變輸家，不如找個退場機制，專心把台新金控放大，台新市值1300億，已經掉到到排名外。」他說，現在銀行經營者要去思考，如何把市值變大，台灣第一大市值的國泰金也不過5500億，在全球來說市值不夠大，相對會沒有競爭力。

謝金河也提醒，疫情中成為台灣的機會，這一年來新台幣最強，又回到30年前台灣錢淹腳目的時代，但台灣人的錢都在境外，台灣人的錢在境外高達12兆以上，有錢人始終不願意把錢拿回台灣來做理財，因為台灣長年金融法規嚴格、租稅太高，沒有人會把錢匯回台灣，外在環境變化，金管會一定要思考銀行財富管理真正深根在台灣發展。

台新金控 謝金河 彰銀

延伸閱讀

謝金河籲吳東亮放手 耽誤彰銀發展大家都輸

聯發科若打敗鴻海 謝金河：台灣兩座護國神山角色確立

台積電之後的第二座護國神山 謝金河點名這家公司

盛讚台積電的貢獻 謝金河：護國神山地位更加確立

相關新聞

若台新金有意賣彰銀？ 財長：樂觀其成 請在市場上賣

彰銀改選風波未平，官民股對法令有不同解釋，工會則指出，台新金四推合併未果，依法應盡速出脫持股。外傳台新金也有意賣出彰銀持...

彰銀工會：台新金要賣快賣 別當影子董事遙控獨董

彰銀工會曹炳坤理事長今（23）日表示，財政部在這次彰銀董事會改選拿下過半董事席次，續掌經營主導權，但台新金雖然在彰銀董事...

防範台新金遙控獨董 彰銀工會提四大訴求

彰銀工會曹炳坤理事長今（23）日表示，肯定財政部在這次改選拿下過半董事席次，續掌經營主導權，而台新金雖然在彰銀董事會已無...

彰銀工會要求財政部堅守立場 籲台新金賣股

彰銀工會理事長曹炳坤今天表示，台新金雖已無任何彰銀董事席次，卻有如「影子董事」遙控彰銀獨立董事和自然人董事。為徹底斬斷台...

新台幣升破兩年新高，憑什麼成為亞洲最強貨幣？

新台幣近日一路狂升，陸續創下兩年多來的新高水位，這背後，除了美元在零利率政策下的相對弱勢外，其實還與台灣擁有防疫與經濟上的成績單等因素，才讓台幣成為近期亞洲最強勢的貨幣。

謝金河籲吳東亮放手 耽誤彰銀發展大家都輸

彰化銀行上周五（6月19日）舉行股東會，選出新任董事，官民分別各占五席和四席 ，但是雙方陣營都沒有討到好處，後續還衍生出...

儲蓄險回不去了！你的錢該放在哪裡？保險業的「危機」與「轉機」

6歲的趙媽媽，是任職於中央部會的公務員，她的先生任職於建築公司。趙媽媽目前已經擁有5張儲蓄險，其中4張已繳完，每年均可領回紅利，剩下一張10年期保單，每年要繳26萬元保費，還要再繳7年。

災害頻仍但舉債有限 陳冲：巨災債券是解方

因應新冠疫情，各國舉債紓困形成財政負擔，但能否應付下一波的衝擊、如何買單備受矚目。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳...

防第二波病毒帶來更大傷害 陳冲籲發行巨災債券

疫情漸告緩和，但6月中旬美國政府常仰仗的知名智庫IHME發出9月15日以後將有第二波新冠肺炎的預測，又觸發一陣恐慌，股市...

三倍券綁信用卡哪一家回饋最高？ 星展銀大方給1888元

銀行業者力挺蔡英文政府三倍券振興經濟方案，首波信用卡銀行加碼方案逐步出爐，來自新加坡的外商銀行星展銀行今（23）日宣布加...

金管會核准 林榮泰升任新安東京海上產險總經理

新安東京海上產險5月13日召開董事會，通過原任總經理簡仲明退休申請，遺缺由時任商品體系副總經理林榮泰升任接替，金管會已正...

大戶刷卡繳稅2億元 抱走紅利800萬點可換愛馬仕包

繳稅進入倒數計時，今年因應新冠肺炎疫情影響，財政部宣布綜所稅申報期限將延長一個月，到6月底；但是統計至6月中旬，申報完成...

熱門新聞

有線電視業陷入大亂鬥 恐掀起百萬用戶斷訊風暴

聯發科若打敗鴻海 謝金河：台灣兩座護國神山角色確立

華航不會裁員 董座謝世謙：減薪、減班8月會先暫停

「三倍券」升級為縣市大戰 一張圖秒懂各縣市加碼優惠

大戶刷卡繳稅2億元 抱走紅利800萬點可換愛馬仕包

小心勞保全泡湯！ 勞保局公布職業工會欠費名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。