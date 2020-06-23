謝金河談彰銀 曾籲吳東亮「再撐下去大家都變輸家」

財信傳媒董事長謝金河今天出席資誠聯合會計師事務所公布的「資誠台灣金融業企業領袖調查報告」說明會，他表示，面對無盡的不確定，且競爭無所不再，無倫如何一定要把餅做大，1990年王建煊當財政部長時一次開放16家新銀行，現在有一半都不見了，唯有玉山金市值3230億，是台灣第五名市值的金控公司，發展過程中沒有去併別人。

謝金河也提到彰銀，市值1925億元，「我幾個禮拜前跟吳東亮講，想清楚、放棄吧，別在耽擱彰銀發展，再撐下去大家都變輸家，不如找個退場機制，專心把台新金控放大，台新市值1300億，已經掉到到排名外。」他說，現在銀行經營者要去思考，如何把市值變大，台灣第一大市值的國泰金也不過5500億，在全球來說市值不夠大，相對會沒有競爭力。

謝金河也提醒，疫情中成為台灣的機會，這一年來新台幣最強，又回到30年前台灣錢淹腳目的時代，但台灣人的錢都在境外，台灣人的錢在境外高達12兆以上，有錢人始終不願意把錢拿回台灣來做理財，因為台灣長年金融法規嚴格、租稅太高，沒有人會把錢匯回台灣，外在環境變化，金管會一定要思考銀行財富管理真正深根在台灣發展。