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若台新金有意賣彰銀？ 財長：樂觀其成 請在市場上賣

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
外傳台新金也有意賣出彰銀持股，對此財政部長蘇建榮表示，台新金怎麼處理是他的選擇，他要找誰都尊重，但出售時要符合金管會的相關規範。也就是說，若台新要賣彰銀股，財政部樂觀其成，請他在市場上賣。圖／本報資料照片
外傳台新金也有意賣出彰銀持股，對此財政部長蘇建榮表示，台新金怎麼處理是他的選擇，他要找誰都尊重，但出售時要符合金管會的相關規範。也就是說，若台新要賣彰銀股，財政部樂觀其成，請他在市場上賣。圖／本報資料照片

彰銀改選風波未平，官民股對法令有不同解釋，工會則指出，台新金四推合併未果，依法應盡速出脫持股。外傳台新金也有意賣出彰銀持股，對此財政部長蘇建榮表示，台新金怎麼處理是他的選擇，他要找誰都尊重，但出售時要符合金管會的相關規範。也就是說，若台新要賣彰銀股，財政部樂觀其成，請他在市場上賣。

彰化銀行上周五（19日）改選董事，雖然公股股權多，公股取得五席，台新金陣營則取得四席，關鍵的三席獨董由台新金全拿。民股四席中，除三席獨董外，另一席是台新金提名的自然人專業董事。董事會後，官民兩方陣營對於彰銀常董中，自然人專業董事應有幾名，各執一詞。

怎麼看此次彰銀改選，成功或失敗，打幾分？蘇建榮為難表示，「不要問這個問題」，似乎也認為改選一戰的結果差強人意。他說，雙方都有配票策略，「我們用最有把握的方式來處理」。對於結果是否在意料之中？他僅回達「各種情況的推演」。

蘇建榮說，台新金連自己提名的法人董事都不支持，沒有理由還要財政部支持台新金的董事過半。此次改選，至少公股保住的經營權，當然雙方都有攻防。未來公股會會善盡經營者的責任，強化彰銀公司治理，盡全力讓彰銀體質更加改善，業務爭爭日上，讓全體彰銀股東放心，彰銀在公股機經營下沒問題。

台新陣營有4席，包括關鍵的三席獨董，未來彰銀董事會恐將不得安寧，影響彰銀正常經營。蘇建榮強調，獨立董事跟自然人專業董事的目標，是顧好全體股東的權益，而不是特定股東的權益，獨董要發揮自己的功能，不能偏袒特定股東。

若彰銀獨董明顯偏袒特定股東，公股會採取何種措施來抵制？蘇建榮表示，期待彰銀獨董善盡獨董的責任，共同把彰銀經營好，不是為了特定股東的利益， 做干擾銀行經營的策略，「我們不樂見」。言下之意，似乎也對於新的局勢莫可奈何。

針對外傳台新金有意賣股，財政部是否無意承接？蘇建榮表示，台新金怎麼處理彰銀持股是他的選擇，他要找誰都尊重，但出售時要符合金管會的相關規範，也就是5％要送金管會備查、10％咬金管會同意。若台新金要買股，財政部樂觀其成，請他在市場上賣。也就是說，財政部無意承接。

台新金 彰銀 財政部

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