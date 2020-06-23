查詢金融遺產 7月起一站搞定

財政部與金管會合作推出金融遺產一站式查詢服務，去年底已先在台北國稅局試辦，今年7月1日起將正式擴大至全國。未來民眾申報遺產稅時，可免去四處奔波之苦，只要就近前往任一國稅局，就可查詢被繼承人的保單、貸款、基金等金融遺產，相當便民。

財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧今（23）日共同召開記者會宣布這項便民措施。

蘇建榮說，「對民眾而言是件小事，但財政部把它當作大事。」過去民眾遭逢親人變故，傷心之餘還得四處奔波，查詢已故親人的金融遺產，相當辛苦，因此透過跨部會合作促成這項便民措施。

蘇建榮表示，去年底開始在台北國稅局試辦後，合計受理3,900多件、共1萬9,000多筆金融遺產資料，獲得民眾肯定，且民眾首次查詢可免手續費，讓繼承人可安心查詢遺產並申報遺產稅。

黃天牧則表示，金管會自2014年責成各公會提供查詢金融遺產，只是當時沒有單一窗口，後來前金管會主委顧立雄要求協調六大機構，包括銀行公會、壽險公會、投信投顧公會、期交所、集保結算所及聯徵中心，如今促成這件美事。他也特別感謝國稅局服務到位又貼心，在流程上做了許多優化，讓他印象非常深刻。

財政部表示，可查詢的金融遺產包括存款、基金、上市櫃及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱、貸款、卡債等，申請人可檢附身分證明文件、被繼承人死亡證明文件、與被繼承人關係證明文件等，就近向任一國稅局提出申請查詢，國稅局受理後會通報金融機構，並由金融機構直接將查詢結果回復納稅人，以利辦理遺產稅申報。