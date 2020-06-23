91天期國庫券標售利率0.28% 逾三年新低

新台幣近日一路狂升，陸續創下兩年多來的新高水位，這背後，除了美元在零利率政策下的相對弱勢外，其實還與台灣擁有防疫與經濟上的成績單等因素，才讓台幣成為近期亞洲最強勢的貨幣。

2020-06-23 15:59