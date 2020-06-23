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91天期國庫券標售利率0.28% 逾三年新低
中央銀行今（23）日標售91天期國庫券、金額300億元，得標利率落於0.28%，創2009年4月以來逾三年新低，並較3月發行的同天期國庫券下跌19個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。國庫券得標利率下跌，主要是受到央行3月下旬決議降息1碼（0.25個百分點）的影響。
央行統計顯示，本期國庫券100%由銀行業抱回，證券、票券、保險業全都空手而歸。
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