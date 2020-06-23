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新台幣升破兩年新高，憑什麼成為亞洲最強貨幣？

商業周刊 / 陳慶徽／商業周刊
中央銀行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片
中央銀行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片

摘要

新台幣近日一路狂升，陸續創下兩年多來的新高水位，這背後，除了美元在零利率政策下的相對弱勢外，其實還與台灣擁有防疫與經濟上的成績單等因素，才讓台幣成為近期亞洲最強勢的貨幣。

強台幣、弱美元，會是後疫情時代的新常態嗎？

6月18日，新台幣兌美元收在29.655元，比前一天作收的29.682元又更往上進一步，持續維持近兩年新高的強勢升值姿態。而下午的央行理監事會議也未採降息手段抑制，使新台幣的勢頭有可能更健。

綜觀亞洲各國貨幣今年以來的漲幅，截至6月18日止，新台幣漲幅1.4%，不僅高於日圓的0.9%，更勝於韓元的負4.7%，也高於中國、新加坡，是亞洲主要貨幣漲幅最高者。

究竟，新台幣今年以來憑什麼這麼強？

背景因素，是美國為振興受疫情摧殘的經濟，採取「無限QE（寬鬆量化）」，同時又實施低利率政策，導致熱錢湧入亞洲。台新金控首席外匯策略師陳有忠點出，外資從6月起，對台股便一改5月的賣超態勢，轉為買超，推升新台幣的市場需求。

再加上，去年起，台商陸續鮭魚返鄉、回台設廠；美國3月決定降息後，壽險業陸續在海外賣掉持有的美債，獲利了結的金流；以及出口導向的廠商，因半年報作帳需求，將美元換回台幣，都是資金不斷匯回台灣的推手。

只是，熱錢湧入亞洲，有如此多去處，為什麼是相中台幣？

最直觀的，是受到防疫成績單庇護的經濟表現。根據主計總處統計，台灣今年首季經濟成長率GDP相較去年同期成長1.54%，對比中國、日本第一季GDP的負成長、韓國成長率僅1.3%，保住正成長的台灣，成為全球疫情籠罩下的亮點。

一位不願具名的總經分析師指出，台股3月至今一路的漲勢，讓外資也不得不低頭認錯，從賣超改為買超，加上GDP的搶眼表現，讓台灣在全球投資人眼中，就是並未受到疫情重創的「價值窪地」經濟體。

不過，如果只是因防疫亮眼，那為什麼熱錢不是竄入防疫表現同樣亮眼的南韓，甚至是疫情管控比台灣更嚴謹的越南？

今年以來的強勢新台幣，其實更是受惠於中美角力下的台灣特殊地位。

陳有忠觀察，在美國力推供應鏈「去中化」的背景下，像是台積電赴美設廠，以及Google、亞馬遜等美國大廠選擇落腳台灣等現象，都反應出台灣「與美國結盟」的姿態。相較韓國，在產業供應鏈上仍與中國較為密切，近日甚至傳出華為可能結盟三星的傳言，一來一回下，台灣在此時，便成為國際資金眼中，更適合的停泊處。

二字頭成常態，台幣有望一路強到年底

但，強台幣、弱美元的景況，究竟會持續到何時呢？

展望下半年，陳有忠分析，台幣兌美元強勢的趨勢，唯一變數，恐會落在第三季。若屆時川普為了抬升年底選情，祭出財政政策利多，或再度針對中國祭出強硬制裁手段，或者全球疫情再度大爆發，資金有擁抱主流貨幣的避險需求時，就有可能讓美元回溫。

但他強調，即使美元稍微回升，大趨勢不變的情況下，新台幣兌美元，預計仍會在二字頭區間徘徊，直到年底，當美國大選態勢底定，出口商又面臨年報作帳需求時，屆時台幣升值劇情可能「又再重演一次」，甚至不排除可挑戰29元關卡。

強勢台幣，是以出口導向為主的台灣產業界所不樂見的，面對此趨勢，企業該怎麼應對？

一位企業市值千億元的財務主管建議，企業除了作好外匯避險外，也得加強資金部位管理，例如預計支出多少美元出去，收帳款時就先保留好多少美元，屆時用美元支付，避免匯損。同時得調整報價及控管內部成本，平衡損失。

但，同時也可以逆勢思考。假設原先便已經有併購計畫，可趁台幣強勢的時機出手，購併他國企業等同「打折」。

至於一般大眾，面對強勢台幣，又可以如何操作？

陳有忠建議，可以把眼光放在如紐西蘭幣、澳幣計價的原物料投資型商品，由於原物料屬循環性商品，未來疫情趨緩、大眾消費需求回溫時，需求可望反彈，現在低點佈局，可望藉由強勢台幣買到相對便宜的商品，不僅在匯率上賺一筆，未來若上漲又可再獲利。

疫情在台灣與亞洲雖然趨緩，但病毒為世界所帶來的改變，才正持續發酵。

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