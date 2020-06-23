壽險盼金管會跟央行談放寬換匯避險 黃天牧：看合理性

新台幣今（23）日上午收盤兌美元收在29.594元，升值6.6分，今年以來新台幣異常強勢，讓壽險業避險再度面臨極大的壓力，壽險業者透過壽險公會，提議希望央行可讓其增加傳統CS換匯避險（currency swap）部位，金管會主委黃天牧今日下午出席財政部記者會時表示，若壽險公會真正有這樣的提議，金管會將視其提議合理性，需要的話，也會跟央行去了解其看法。

壽險業者透過壽險公會，提議希望央行可讓其增加傳統CS避險部位，希望主管機關金管會能幫忙跟央行溝通，有關壽險公司已匯出部位咨息跟國外投資的部份，可增加避險部位？金管會主委黃天牧下午被問及此問題，他表示，金管會跟央行以往不論壽險或其他行業，在業務與避險上有良好的溝通和合作，若壽險公會真正有這樣的提議，金管會將視其提議內容合理性，需要的話，也會跟央行去了解其看法。

隨著美國降息、台美利差縮小雖有助於壽險業 CS 避險成本下降，但新台幣獨強卻導致一籃子貨幣避險效益下滑，國泰金總經理李長庚日在股東會後對此向央行喊話，期盼能給壽險業海外避險多點彈性操作空間，也就是希望能「增加 CS 避險比重」。

李長庚表示，過去台美利差大，替代避險價值較高，但當利差縮小時，壽險業在遠期外匯與換匯卻沒有 100% 的避險自由，希望主管機關能考量壽險業長期投資海外累積的孳息與收益，同意業者增加 CS 避險部位，以降低避險成本與匯率風險。

壽險業最常使用的外匯避險工具一般三種，第一種是換匯避險（currency swap），壽險公司收了新台幣保費，要匯出海外投資，幾乎都會跟國內的銀行做currency swap，其成本跟兩國利差有關，當利差越大、Swap成本越高。另一種是境外NDF（無本金遠期外匯），若新台幣對美元升值預期心理越濃，NDF的避險成本就越貴；第三種則是，一籃子貨幣避險，持有三到五種跟新台幣走勢呈正相關的貨幣，取代美元結算可能性，以降低匯兌風險。