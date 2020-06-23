台新金直接在市場賣彰銀 財長：樂觀其成
財政部長蘇建榮今（23）日出席活動受訪時，對於台新金有意出售彰銀持股表示，「尊重台新金的選擇，只要台新金是在市場直接賣出，我們都樂觀其成。」
外傳台新金有意處分彰銀股票，蘇建榮表示，「台新金如何處理是他的選擇，基本上他的處分，要找誰買我們都尊重」，要符合金管會規定，持股超過10%要先申請，超過5%要申報等。蘇建榮說，只要他（台新金）在市場上賣，樂觀其成。
至於台新金這次在彰銀拿下三席獨事，是否在財政部掌握中？蘇建榮表示，各種情況都有事先推演，這是其中一種可能結果。
此外，對於金控法相關法規規定，金控併購不成應釋股退場，金管會為何不執行這項規定？金管會主委黃天牧表示，彰銀案牽涉財政部公股管理政策，金管會主要是在金融監理上，此案相對複雜，也是多年待解問題，需要慢慢來釐清。
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