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謝金河籲吳東亮放手 耽誤彰銀發展大家都輸

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
彰化銀行董事19日股東會選出新任董事，官民分別各占五席和四席。圖為台新金控董事長吳東亮。 本報資料照片
彰化銀行董事19日股東會選出新任董事，官民分別各占五席和四席。圖為台新金控董事長吳東亮。 本報資料照片

彰化銀行上周五（6月19日）舉行股東會，選出新任董事，官民分別各占五席和四席，但是雙方陣營都沒有討到好處，後續還衍生出常董資格是否合法問題；財信傳媒董事長謝金河今天在2020資誠台灣金融業領袖調查報告發表會上表示，他日前跟台新金控董事長吳東亮說，「想清楚，放棄吧！再拚下去沒有意思」。

謝金河表示，台灣的金融業市值都不算高，以第一名的國泰金來說，市值新台幣5500億元，還不到200億美元；市值前五名的金控包括富邦金、兆豐金、中信金和玉山金，市值3000至4000多億元，與國際相較都不算大。

但是同樣是1990年政府開放新銀行執照的玉山金，目前市值第五名，台新金則掉到10名外，而彰銀也在三商銀當中敬陪末座，比起第一金和華南金市值2000多億元，彰銀市值僅1925億元。

謝金河說，「幾周前，我跟吳東亮講，想清楚放棄吧！再拚拼下去沒意思，因為你耽誤彰銀發展，大家都變成輸家」；謝金河說，吳東亮不如找個退場機制，專心經營台新金，台新金現在市值在10名外，金融業市值不夠大，不具競爭力，所以台灣金融業一定要念茲在茲，把市值不斷拉高。

台新金控 金融業 謝金河

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