瑞銀因這兩因素 看好澳元跑贏紐元
瑞銀財富管理投資總監辦公室今（23）日兌澳元和紐元發表看法，看好澳元跑贏紐西蘭元，目標設定於1.11，但此短期投資建議僅約1個月，認為澳元跑贏紐西蘭元的主因在於「央行放鴿」以及「中國因素」。
在央行放鴿方面，紐西蘭央行明天（24日）召開貨幣政策會議，瑞銀認為相信紐西蘭央行立場比澳洲央行更鴿。此外，比對兩家央行擴張資產負債表的構成部份及規模，澳元相對紐西蘭元面臨上升的引力。
在中國因素方面，澳洲出產的鐵礦石及冶金用煤等大宗商品需求，跟中國加大基建投資及寬鬆信貸政策息息相關。此外，受疫情波及，巴西鐵礦石下半年產出及物流可能從緊，鐵礦石價格今年以來已上漲15%，不排除進一步升至去年中的水平。
瑞銀說，需保持關注中國大陸及澳洲關係會否惡化，以及大陸疫情發展，兩者均可能拖慢經濟復甦步伐及大陸鋼鐵需求，投資者也可能因此調低風險偏好。
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