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銀行業今年ROAA 中華信評估十年新低

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

受到疫情影響，金融業不確定性升高，中華信評認為，資本韌性仍為穩定性的關鍵，其中銀行業信用趨勢仍為穩定，但預估稅前平均資產報酬率（ROAA）可能僅有2019年度0.7%的一半約0.3%，為近十年來新低。

中華信評今（23）日召開「2020台灣年中信用展望」會議，對於台灣金融服務業未來信用展望，該公司首席分析師謝雅媖認為，資本韌性仍為穩定性的關鍵，除此也對銀行三大指標進行預測，包括：預估今年貸款年增趨近於0%、ROAA將僅有去年的一半為0.3%、第一類資本比則為12%。

謝雅媖預估，銀行業信用成本將因不良貸款率倍增，而上升30個基點，利率偏低且市場波動加劇，將為銀行獲利能力帶來壓力，但允當至牆等級的資本水準可吸收上升的信用成本與偏弱的獲利能力。

至於下半年有望開業的三家純網銀，對目前國內銀行業而言，可能會加劇其競爭力，但幅度不大。

針對證券業，穩固的資本緩衝空間、允當的風險管理機制、充裕的市場流動性，均為穩定的信用結構提供支撐。證券業的ROAA明顯降至去年2.5%以下的水準，約0.5%至1%，全球經濟不確定性與市場波動加劇，將為收益帶來壓力，並考驗風險管理能力。

壽險業相對起來，較不樂觀，中華信評等國際信評機構，接連將國內壽險業信用評等展望調為負向，主要是因為疫情、油價衝擊以及總體經濟成長停滯，導致壽險業資產風險偏高，且資本韌性也面臨市場波動升高的考驗。

中華信評預估，壽險業總保費成長率0%-1%、ROAA將從去年0.5%降至 0.3%、淨值對資產比為5.5%。

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