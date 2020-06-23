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上市櫃公司英文版重訊7月上路 主管機關針對評鑑對症下藥

聯合新聞網 / 台北訊
示意圖。圖／ingimage
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金管會宣布，今 (2020)年 7 月起，實收資本額達新臺幣 150 億元的上市櫃公司，須揭露英文版重大訊息。這是金管會公司治理藍圖進一步針對外資溝通的更進一步措施。其實國際資本市場在各市場投資已經成常態，在亞洲各國中，2018年12月10日已就亞洲公司治理協會（ACGA）發布「CG Watch 2018」報告評鑑結果，自從澳洲列入排行後，台灣在公司治理評鑑分數列居第五。

對此，創新公司WritePath雲翻譯也參與了此歷程。其執行長金超群提到「從 CG Watch 2018 的權威評鑑的分類結果可以看出，台灣在紀律等評鑑獲得領先地位，但在透明度部分落後於亞洲大部分國家，其他國家，包含新加坡、東南亞國家，大部分都可以用精準、流利的英文與外資溝通。這可能也是近年主管機關對症下藥，加強各類型資訊揭露透明度的原因，包含重大訊息近期英文化的推動。」

他也提到「最近市場也在觀察，在公司治理藍圖中，預計今年到後年，所有上市櫃公司的年報、財報、議事手冊等，也應逐步要英文化。」

圖片出處／CG Watch 2019 (ACGA 亞洲公司治理協會)
圖片出處／CG Watch 2019 (ACGA 亞洲公司治理協會)

金管會說明，第一階段將自今年 7 月起開始實施，要求實收資本額達 150 億元的上市櫃公司須揭露英文版重大訊息。預計自 2024 年起，全體上市公司及實收資本額達 6 億元的上櫃公司均須揭露，以提升上市櫃公司國際化程度，及幫助外資取得資訊的便利性。

金超群表示，「WritePath雲翻譯的創新翻譯平台，已經內建重大訊息翻譯所需語言資料、專業的翻譯人員、方便使用的客戶雲端軟體介面，可解決上市櫃公司如有緊急兩小時內或是隔夜重大訊息需要英文發布，卻找不到人能承接的困境」。WritePath雲翻譯為利用機器學習技術，針對上市公司、資本市場針對股東會資訊、IPO文件、財經文件進行翻譯的創新公司。

金管會提醒上市櫃公司，針對資訊的英譯、申報等重要控管機制應妥善規劃及準備，以便順利完成。

外資 資本市場 上市公司

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