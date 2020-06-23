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災害頻仍但舉債有限 陳冲：巨災債券是解方

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
新世代金融基金會董事長陳冲指出，巨災造成對經濟、產業的水波效應，改變各界對傳統災害風險的認知，各國開始重視巨災防制及救災資源整合，並倡議各國應合作推展區域性巨災機制，較可行的方法就是發行巨災債券。圖／本報資料照片
新世代金融基金會董事長陳冲指出，巨災造成對經濟、產業的水波效應，改變各界對傳統災害風險的認知，各國開始重視巨災防制及救災資源整合，並倡議各國應合作推展區域性巨災機制，較可行的方法就是發行巨災債券。圖／本報資料照片

因應新冠疫情，各國舉債紓困形成財政負擔，但能否應付下一波的衝擊、如何買單備受矚目。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，巨災造成對經濟、產業的水波效應，改變各界對傳統災害風險的認知，各國開始重視巨災防制及救災資源整合，並倡議各國應合作推展區域性巨災機制，較可行的方法就是發行巨災債券。建議發行兼具射倖保險的巨災債券金融商品，以籌措台灣新冠肺炎疫情的財源。

新世代基金融基金會今天發佈新聞稿，再度倡議推動「巨災債券」。簡單來說，巨災債券就透過保險來分散及承擔巨災對人類帶來的不幸及損耗，如巨災未發生，投資人獲取收益，但如巨災發生且符合條件，債券金額依約定或全部或按比例，供救災之用，達到投資、募集救災資金及巨災損失風險分散的目的 。

基金會指出，可藉由發行巨災債券或複合式的區域巨災債券，連結疫後氣候變遷改善議題，要求跨國企業、高污染工業、排碳量高的產業及富人等共同投資購買，並納為銀行赤道原則或企業社會責任的內容。從另一個角度來看巨災債券，投資此商品，對機構投資人、甚至你我而言，天下太平則利己(坐享孳息)，天下有事則利他(出資救災)，是種捨，也是種社會責任。

新冠肺炎疫情是當前在全球媒體上最受觀注並報導的事件，已造成全球供應鏈危機及商業、消費全面停擺，直接影響企業營收、勞工收入或失業，以及消費需求。此病毒巨災，不只危害民眾的健康，也對人心帶來恐慌，使得經濟社會、貧富差距、世代停滯及不平等對立的情況更加惡化，全球政經局勢越來越不安定。

不只病毒災害，溫室效應風險更會帶來複合型天然巨災的Pandemic(大流行)，例如地震、風災、水災及複合型災害等天然災害。全球暖化對氣候變遷影響所造成的災害驟增，嚴重影響人類生活、經濟損失及金融市場的穩定。

「世界是平的，很多災難傷害不止是單一國家，」陳冲建議，各國或可思考面臨目前的新冠肺炎疫情及全球暖化頻繁造成複合型災難的大流行，合作共同成立一個區域性國際組織或基金，發行區域性的複合型巨災債券，或其他財務工程的金融工具，共同承擔天然巨災造成的損失，協助各國政府尋求因應財源。

全球各國為拯救新冠肺炎疫情所造成的經濟社會問題，提出各種巨額救助紓困方案，但紓困財源仍靠舉債，將使各國政府財政更加惡化，甚至造成中央銀行資產負債表的擴張，在擴大紓困同時，也應有未來減少財政惡化的計劃。

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