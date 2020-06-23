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摩羯座、水瓶座風險意識高 最愛網路買傷害險

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

資料顯示台灣5月失業率4.07%，較4月上升0.04個百分點，隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，經濟活動逐漸恢復正常、就業市場好轉，富邦人壽提醒，民眾在外拚經濟的同時，應優先選擇傷害險作為基本必備保單，以保障外來、突發性所致的意外事故，為自己建立基本防護罩，轉嫁可能的風險。

根據富邦人壽近期數據分析，發現網路投保傷害險的投保族群以土象星座及風象星座為主，其中排名第一的星座為保守細心的摩羯座，次之則為凡事追求理想的水瓶座，但無論是什麼星座，意外無法預知，事故傷害更高居十大死因第六名，一旦發生意外可能導致身體殘疾，中斷工作與收入來源，加上衍生的醫療與照護費用，造成的家庭負擔更是難以估計。

富邦人壽總經理陳俊伴表示， Fintech時代下消費者在金融服務過程中，追求更大的掌控度及自主性，富邦人壽持續推出多元網路投保商品，鑒於保險的本質在於個人保障的建置，而傷害險則是打造意外防護的基礎，特別推出「富邦人壽e心守護網路投保傷害保險」，具備『特定交通工具意外身故加倍給付』、『實支實付傷害醫療或骨折給付』、『重大燒燙傷、1~3級失能生活扶助保險金』三大特色，讓民眾一次購足意外傷害保障、補足潛在風險缺口。

富邦人壽現正舉辦傷害險「e心守護」加碼活動，於7月15日前網路投保｢e心守護｣ 即有機會抽中今周刊電子序號12期(市價1,180元)+ True Yoga 21天5堂團體課程體驗券(市價3,750元) 等好禮，總值市價4,930元，限量100組，每人限得一份。另，活動期間網路投保任一傷害險，保費滿699元(含)以上，還可抽超商購物金300元。

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