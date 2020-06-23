快訊

打場「必敗選戰」？挑戰東京都的日本絕種「街頭政治家」

109指考衝刺／掌握四大訣竅 不怕英文考題圖多字也多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三倍券綁信用卡哪一家回饋最高？ 星展銀大方給1888元

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導
首波信用卡銀行加碼方案逐步出爐，來自新加坡的外商銀行星展銀行今（23）日宣布加碼1,888元，加碼回饋最高，另外一間外銀渣打銀直接加碼回饋1,500元，回饋金名列第二高，外銀此波參與台灣政府積極程度明顯高於本土銀行。
首波信用卡銀行加碼方案逐步出爐，來自新加坡的外商銀行星展銀行今（23）日宣布加碼1,888元，加碼回饋最高，另外一間外銀渣打銀直接加碼回饋1,500元，回饋金名列第二高，外銀此波參與台灣政府積極程度明顯高於本土銀行。

銀行業者力挺蔡英文政府三倍券振興經濟方案，首波信用卡銀行加碼方案逐步出爐，來自新加坡的外商銀行星展銀行今（23）日宣布加碼1,888元，加碼回饋最高，另外一間外銀渣打銀直接加碼回饋1,500元，回饋金名列第二高，外銀此波參與台灣政府積極程度明顯高於本土銀行。

目前尚有花旗銀、新光銀、台灣中小企銀、上海商銀等信用卡加碼回饋方案未出爐，但星展銀加碼高達的1,888元回饋方案，已經讓多家銀行望塵莫及，預料很難有其他銀行願意拿出同等高的回饋金。

現階段前五家信用卡回饋金最高的銀行，依序為星展銀1,888元、渣打銀1,500元、滙豐銀1,300元、彰銀1,300元、兆豐銀1,300元。

政府希望銀行拿出信用卡加碼金誠意，銀行也不是省油的燈，搭配方案主要就是希望衝高辦卡量，前五家信用卡高額回饋金方案，幾乎是主打新辦信用卡用戶才能享有加碼金，另外再搭配首刷禮以及指定通路等，刷對方向才能領到最高回饋金。

星展銀最優加碼1,888元，有二重活動，第一重，全卡別新戶符合指定方式刷卡消費獲得588元加碼刷卡金，第二重，核卡45天內刷卡滿3,000元，可以享有500元刷卡金，另外，還還有分期滿門檻回饋300元，以及四大通路消費最高加碼500元，總計最高回饋1,888元。星展銀指定的四大通路，包括百貨、餐飲、3Ｃ以及旅遊住宿的指定通路。

第二高的渣打銀行，直接給出1,500元回饋，只要是全新申辦渣打信用卡客戶，就可以直接乾脆俐落獲得1,000元刷卡金，符合新戶首刷禮可以選擇500元刷卡金，總計直接拿到1,500元回饋。

第三高的滙豐銀最高回饋1,300元，第一步滙豐卡友綁定三倍券後，刷滿3,000元先拿到政府回饋2,000元入帳，以及滙豐銀提供的300元 回饋；假設是新卡友，包括現金回饋御璽卡以及旅人卡，可以獨家拿到1,300元回饋。

而八大公股行庫，由於可以搭配台灣Pay推出的活動，起跳加碼回饋就是台灣Pay加碼禮300元、新戶首刷禮100元、指定特定通路最高回饋600元，總計1,000元。只要八大公股行庫各家自己再加碼回饋，動輒回饋金就是超過1,000元。

兆豐銀已經宣布再加碼推出早鳥300元回饋，因此總計回饋金上看1,300元，彰銀昨（22）日宣布綁台灣Pay最高回饋也是1,300元。

三倍券

延伸閱讀

振興消費 彰銀數位三倍券優惠加碼

紙本三倍券超商預購7月1日起跑 僅開放7天

解封商機旺！王品現金券已發近20萬張 準備1.3億回饋金

因為覺得「大學生比較笨」 他選在校園行竊

相關新聞

大戶刷卡繳稅2億元 抱走紅利800萬點可換愛馬仕包

繳稅進入倒數計時，今年因應新冠肺炎疫情影響，財政部宣布綜所稅申報期限將延長一個月，到6月底；但是統計至6月中旬，申報完成...

防第二波病毒帶來更大傷害 陳冲籲發行巨災債券

疫情漸告緩和，但6月中旬美國政府常仰仗的知名智庫IHME發出9月15日以後將有第二波新冠肺炎的預測，又觸發一陣恐慌，股市...

三倍券綁信用卡哪一家回饋最高？ 星展銀大方給1888元

銀行業者力挺蔡英文政府三倍券振興經濟方案，首波信用卡銀行加碼方案逐步出爐，來自新加坡的外商銀行星展銀行今（23）日宣布加...

金管會核准 林榮泰升任新安東京海上產險總經理

新安東京海上產險5月13日召開董事會，通過原任總經理簡仲明退休申請，遺缺由時任商品體系副總經理林榮泰升任接替，金管會已正...

FinTech 推升金融業競爭力

財經立法促進院院長黃達業表示，本次財促院座談會邀請到產、官、學重量級的專家一同討論「如何應用金融科技提升金融業競爭力」。

基金投資債券 金管會盯上

市場波動大，金管會盯上投信基金債券投資情況，日前發函提醒投信事業注意三大風險管理，包括債券發行公司提前贖回時的因應作法，...

高收債違約 金管會要求定期回報

疫情衝擊全球經濟，金管會緊盯高收益債基金違約情況，要求投信公司定期回報，目前信用風險、違約情況都在可控範圍內。

保險通路佣酬 須訂規範

金管會最近發現有保險業支付銷售通路的佣酬及費用，卻給了銷售通路特定主管，為避免弊端，金管會要求產、壽險公會，在一個月內研...

振興消費 彰銀數位三倍券優惠加碼

彰化銀行積極響應經濟部振興方案，結合「數位振興三倍券」趁勢推出台灣Pay及信用卡加碼回饋活動，掌握後疫情時代消費商機，吸...

南山 守護失聯客戶權益

每一張保單都是壽險公司對客戶的承諾，南山人壽秉持公益服務業的精神，信守給付承諾的使命，當客戶失聯時，想方設法用盡全力，把...

台壽 綠能投資奪三大獎

中國信託金控子公司台灣人壽再獲大獎肯定！國際知名財經媒體《財資》雜誌（The Asset）所舉辦的「3A機構投資者、ET...

放無薪假創業轉夯 麥味登在上半年逆勢展店超過40家

歷經數月的新冠病毒疫情衝擊後，餐飲業普遍深受打擊，不過，揚秦國際（2755）旗下的麥味登表示，疫情創造新的機會與趨勢，放...

熱門新聞

武漢弘芯半導體執行長蔣尚義傳退意 轉型計畫恐生變

超商預購「振興三倍券」時間出爐！首波預訂只有七天

聯發科若打敗鴻海 謝金河：台灣兩座護國神山角色確立

有線電視業陷入大亂鬥 恐掀起百萬用戶斷訊風暴

媒體業寒冬！蘋果日報資遣140名員工 編輯部占一半

鴻海、凌華合資公司 最快7月完成登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。