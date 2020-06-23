三倍券綁信用卡哪一家回饋最高？ 星展銀大方給1888元

銀行業者力挺蔡英文政府三倍券振興經濟方案，首波信用卡銀行加碼方案逐步出爐，來自新加坡的外商銀行星展銀行今（23）日宣布加碼1,888元，加碼回饋最高，另外一間外銀渣打銀直接加碼回饋1,500元，回饋金名列第二高，外銀此波參與台灣政府積極程度明顯高於本土銀行。

目前尚有花旗銀、新光銀、台灣中小企銀、上海商銀等信用卡加碼回饋方案未出爐，但星展銀加碼高達的1,888元回饋方案，已經讓多家銀行望塵莫及，預料很難有其他銀行願意拿出同等高的回饋金。

現階段前五家信用卡回饋金最高的銀行，依序為星展銀1,888元、渣打銀1,500元、滙豐銀1,300元、彰銀1,300元、兆豐銀1,300元。

政府希望銀行拿出信用卡加碼金誠意，銀行也不是省油的燈，搭配方案主要就是希望衝高辦卡量，前五家信用卡高額回饋金方案，幾乎是主打新辦信用卡用戶才能享有加碼金，另外再搭配首刷禮以及指定通路等，刷對方向才能領到最高回饋金。

星展銀最優加碼1,888元，有二重活動，第一重，全卡別新戶符合指定方式刷卡消費獲得588元加碼刷卡金，第二重，核卡45天內刷卡滿3,000元，可以享有500元刷卡金，另外，還還有分期滿門檻回饋300元，以及四大通路消費最高加碼500元，總計最高回饋1,888元。星展銀指定的四大通路，包括百貨、餐飲、3Ｃ以及旅遊住宿的指定通路。

第二高的渣打銀行，直接給出1,500元回饋，只要是全新申辦渣打信用卡客戶，就可以直接乾脆俐落獲得1,000元刷卡金，符合新戶首刷禮可以選擇500元刷卡金，總計直接拿到1,500元回饋。

第三高的滙豐銀最高回饋1,300元，第一步滙豐卡友綁定三倍券後，刷滿3,000元先拿到政府回饋2,000元入帳，以及滙豐銀提供的300元 回饋；假設是新卡友，包括現金回饋御璽卡以及旅人卡，可以獨家拿到1,300元回饋。

而八大公股行庫，由於可以搭配台灣Pay推出的活動，起跳加碼回饋就是台灣Pay加碼禮300元、新戶首刷禮100元、指定特定通路最高回饋600元，總計1,000元。只要八大公股行庫各家自己再加碼回饋，動輒回饋金就是超過1,000元。

兆豐銀已經宣布再加碼推出早鳥300元回饋，因此總計回饋金上看1,300元，彰銀昨（22）日宣布綁台灣Pay最高回饋也是1,300元。