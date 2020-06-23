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金管會核准 林榮泰升任新安東京海上產險總經理

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
林榮泰（右）升任新安東京海上產險總經理。圖/新安東京海上提供
林榮泰（右）升任新安東京海上產險總經理。圖/新安東京海上提供

新安東京海上產險5月13日召開董事會，通過原任總經理簡仲明退休申請，遺缺由時任商品體系副總經理林榮泰升任接替，金管會已正式核准林榮泰人事案。

林榮泰為美國精算學會初級精算師，並具中華民國精算學會產險正會員資格，迄今在產險業服務超過21年，業界資歷豐厚，任職於新安東京海上產險期間歷經精算及風管、綜合企劃及財務等領域，尤其近年擔任商品體系副總經理期間績效優異，負責督導商品創新發展及優化理賠服務，並透過多元發展行銷通路與建置專業核保機制，以其對商品及服務業務的豐富經驗，可望帶領新安東京海上屹立在新一波數位保險浪潮的尖端上，持續拓展業務，提升營運績效。

卸任的簡仲明於過去六年任職期間，進一步鞏固新安東京海上產險的市場地位，自2014年6月1日接任總經理以來，帶領新安東京海上市占率從第五名躍升至第四名，維持高度營運績效表現與優勢競爭地位，但因另有生涯規劃，向董事會請辭退休獲准。

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