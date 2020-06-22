陽程、中天、天良、中茂股票 23日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心今（22）日公告，陽程科技（3498）、中天生物科技股票自6月23日起預收款券並每20分鐘撮合一次；天良生物科技股票自23日起預收款券並每五分鐘撮合一次；中茂能資系統整合科技股票自23日起預收款券並每60分鐘撮合一次。這四檔飆股近期漲幅都相當驚人。

陽程最近30個營業日內曾發布處置，又因連三續個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自23日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

天良因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自23日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易，但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

中天最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自23日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

中茂最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自23日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每60分鐘撮合一次。另依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 證券商 科技股

延伸閱讀

優質海外企業來台上櫃說明會 30日舉行

軒郁上櫃申請案 過關

天揚、力麗店、聰泰、劍湖山股票 19日起預收款券

利多加持 合一股價連三根漲停

相關新聞

聯發科今年市值激增2,102億 擠下中華電躋身第三高

多家外資近期先後喊買及調高聯發科(2454)目標價，最高喊到700元，今(22)日股價開高震盪收在當日最高，以576元作...

超眾切入PS5供應鏈 下半年有望出貨

散熱模組大廠超眾（6230）今（22）日召開股東會，董事長永井淳一指出，公司第2季業績正快速回溫，預料將遠高於今年首季，...

統領百貨股東會通過 每股配發現金0.7元

統領百貨（2910）今（22）日舉行股東常會，會中通過營業報告書、財務報表和盈餘分配表等審查報告，並決議盈餘分派等議案，...

鴻海翻紅、台股收漲23.07點 三大法人買超31.57億

台股今（22）日開高震盪，一度衝達11,632.88點，突破11,600點關卡，蘋概三王中，鴻海翻紅作收，大立光及台積電...

台股11,600關卡得而復失 終場小漲23點收11,572

二次疫情反撲疑慮增加，美股上周五跌多漲少，台股今（22）日以小漲開出後，再聯發科的帶動下，指數一度向上攻破11,600點...

法人看M31今年有望賺一個股本 股價今衝半年新高

矽智財（IP）M31今年營運可望持續攀高，該公司去年配合台積電先進製程技術平台，已完成16及12奈米的先進製程高速介面I...

不甩美中疫情復發 法人如何看台股強勢表現？

台股今（22）日微幅開高在11,553.91點，早盤一度衝破11,600大關，來到11632.88點，但後續走勢疲軟拉回...

端午變盤？專家：可從兩角度看出判斷

近期全球的部分國家疫情再度升溫，市場憂心二次疫情將卷土重來，加上本周端午假期將至，市場聚焦是否會有「端午變盤」。不過專家...

外資、投信買盤各有所愛 這兩檔卻齊受青睞

台股上周周線翻紅，三大法人合計賣超3.07億元，其中唯獨投信呈現買超，投信上周買超38.6億元；統計買賣超個股發現，有2...

國巨除權息 填息率逼近七成

被動元件大廠國巨（2327）今（22）日展開除權息，國巨派發現金股利13.06元，以今（22）日盤中最高點400.5元計...

兩大法人連買+外資調高目標價 聯發科衝10年波段高價

外資近期陸續調高聯發科（2454）目標價，日系外資最新報告一口氣調高到700元，重申買進評等；加上聯發科鎖定中國5G市場...

美股跌多漲少 台股開高小漲

二次疫情反撲疑慮增加，美股上周五跌多漲少，而台股今日指數以11,553.91點小漲4.05點開出後，指數緩步墊高，整體仍...

熱門新聞

害怕賠價差？24檔ETF「年年除息年年填」

國巨除權息 填息率逼近七成

台股外資轉向 賣金融買電子

七檔優質股 大和按讚

5G需求熱 CCL雙雄Q3旺

群創攻MicroLED應用 強化供應鏈聚落

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。