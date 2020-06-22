資產品質轉弱資本承壓 中華信評將王道銀展望調為負向

王道銀行因資產品質轉弱對資本水準造成壓力，且在新冠肺炎與逆風總體經濟挑戰中，資本水準維持在強等級的資本緩衝空間相對微薄，中華信評今（22）日將該行評等展望由「穩定」調為「負向」，同時確認王道銀行的發行體信用評等為「twA/twA-1」。

中華信評認為，鑑於王道銀行的資產品質已略有弱化，雖其資本水準目前仍維持在強等級，但未來面對總體經濟波動的資本緩衝空間相對微薄，其評等可能會在未來幾季中面臨下調壓力。

中華信評認為，該行能否在未來幾季內將其資產品質恢復至先前較令人滿意的水準仍有不確定性。此外，以未來六個月較為停滯的經濟前景來看，該行若欲提升其目前略低於國內業界平均水準的獲利亦有其難度。若未來該行無法在業務成長期間落實積極的資本管理政策，包括現金增資等，評等亦可能會面臨下調壓力。

王道銀行的資產品質已略有弱化，來自單一客戶的大額逾期放款與海外逾期放款金額的增加，已對該行的資本水準帶來壓力。截至3月底止，該行的逾放比已上升至0.78%，超過同一期間國內業界平均水準0.24%。

此外，疫情對台灣與全球經濟造成的影響，也使該行的整體信用實力因而蒙上陰影。中華信評目前的評估看法，在已轉弱的總體經濟環境與有所升高的授信成本下，王道銀行能繼續將其資本水準維持在強等級的資本緩衝相對微薄，且其獲利能力能協助吸收額外之經濟波動性也相對有限。

不過，中華信評此次確認王道銀行的評等，主要是反映對王道銀行的基本情境中預期，該行應能將其資本水準維持在目前的強等級水準。而該行積極的資本管理政策，包括辦理現金增資等，亦將支持其資本強度。

此外，中華信評預期，未來幾季，該行將採行更為審慎的授信審核，以改善其資產品質；在王道銀行採取主動打銷壞帳損失、處分擔保品，並提高國內外相關授信審核標準後，該行的資產品質應可恢復至國內業界的平均之水準。