金管會通過 林榮泰任新安東京海上產險總座

新安東京海上產險今(22)日公告新任總經理林榮泰人事案已正式獲金管會核准生效。新安東京海上是在5月13日召開董事會通過原任總經理簡仲明退休申請，該缺由時任商品體系副總經理林榮泰升任接替。

林榮泰為美國精算學會初級精算師外，並具中華民國精算學會產險正會員資格，迄今在產險業服務超過21年，業界資歷豐厚，任職於新安東京海上產險期間歷經精算及風管、綜合企劃及財務等領域，尤其近年擔任商品體系副總經理期間績效優異，負責督導商品創新發展及優化理賠服務，並透過多元發展行銷通路與建置專業核保機制，以其對商品及服務業務的豐富經驗，可望帶領新安東京海上屹立在新一波數位保險浪潮的尖端上，持續拓展業務，提升營運績效。

甫卸任總經理的簡仲明於過去六年任職期間，進一步鞏固新安東京海上產險的市場地位，其自2014年6月1日接任總經理以來，不僅帶領該公司市佔率從第五名躍升至第四名，多年來並已打下堅實的的基礎，維持高度營運績效表現與優勢競爭地位，惟個人另有生涯規劃，故向董事會請辭退休獲准。

面對競爭激烈的大環境，新安東京海上產險相信，在新任林榮泰總經理的領軍下，秉持著「創新經營.專業效率.心安信賴.永續卓越」經營理念，結合裕隆集團與日本東京海上集團的利基優勢，不斷傾聽客戶需求，將持續投入資源運用數位科技推出創新商品及精進服務品質，獲得更多客戶及社會大眾的滿意與認同，以成為「專業且貼心的最佳產險公司」的目標邁進。