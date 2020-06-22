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放無薪假創業轉夯 麥味登在上半年逆勢展店超過40家

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
國民早餐店麥味登，揚秦國際企業執行長卓靖倫。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
國民早餐店麥味登，揚秦國際企業執行長卓靖倫。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

歷經數月的新冠病毒疫情衝擊後，餐飲業普遍深受打擊，不過，揚秦國際（2755）旗下的麥味登表示，疫情創造新的機會與趨勢，放無薪假與失業人口紛紛思考創業之際，促使麥味登在上半年逆勢展店超過40家加盟門市，全年展店目標要達百家。揚秦國際同時在今日向櫃買中心遞件，預計最快年底前可掛牌。揚秦國際今興櫃價來到67.7元。

2020台北國際連鎖加盟暨創業大展夏季展將於端午連續假期在台北世貿一館展出，揚秦國際執行長卓靖倫表示，麥味登是最懂市場的獲利品牌，本次加盟展，麥味登將展現後疫情時代的新經營模式與管理思維。新冠病毒疫情嚴峻期間，消費者用餐模式出現內用轉外帶的翻轉，麥味登以「在城市中打包一份溫暖」為訴求的to-go外賣專區，主打新鮮現做pick to-go的新營運型態，一推出即深受消費者喜愛。

此外，麥味登也迎合消費者在家煮晚餐的需求，推出「陪您在家輕鬆煮晚餐」的食材販售方案，以「買一餐再帶下一餐」的思維，搶攻晚餐食材的外帶市場，不僅方便消費者就近購買的便利性，也增加門市營收

卓靖倫表示，麥味登從早餐起家，逐步成為早午餐的領導品牌，但是餐點研發早已擴及全日餐，各門市可依不同商圈特性調整營運時段，今年麥味登將延伸下午茶時段的經營強度，7月起將以手做「暖心雞蛋燒」為核心，搭配各類招牌飲品推出下午茶套餐組合。

揚秦國際企業去（108）年財報，營收12.98億元，稅後盈餘6,265萬元，每股稅後盈餘3.48元。

疫情 下午茶 營收

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