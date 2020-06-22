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台灣人壽綠能投資有成 奪三大獎

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

中國信託金控子公司台灣人壽再獲大獎肯定。國際知名財經媒體《財資》雜誌（The Asset）所舉辦的「3A機構投資者、ETF及資產服務提供者大獎」（The Asset Triple A Sustainable Investing Awards for Institutional Investor, ETF, and Asset Servicing Providers 2020）日前公布，台灣人壽一舉拿下「最佳投資機構-保險類（Insurance Investor of the Year）」、「最佳ESG投資機構-保險類（ESG Investor of the Year for Insurers）」及「財資雜誌編輯評審團三星大獎」（Editors’Triple Star）三大獎，為臺灣唯一獲此殊榮之保險業者。

主辦單位表示，台灣人壽是亞洲第一家參與離岸風力發電（Formosa 2 - Project Finance）聯合授信案的臺灣壽險業者，繼Formosa 2後，台灣人壽也參與由哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發的彰芳與西島離岸風場股權投資及專案融資；兩項離岸風力發電之投資，預估2022及2024年相繼併網後發電量可達約1GW，可望每年減少188萬噸碳排放量，成果豐碩。

自2014年以來，台灣人壽積極響應政府綠能發展政策，持續關注並投入綠能開發與環境保護等相關新創公司之投資；於2017年呼應政府「5+2 產業」新創產業政策，擴大投資產業範圍，包含太陽能發電、天然氣發電、汙水處理及離岸風力發電等相關產業。

不僅於此，台灣人壽落實母公司中國信託金融控股公司的永續金融政策，呼應國際責任金融發展趨勢，並遵循聯合國永續投資原則（Principles for Responsible Investment, PRI）及永續保險原則（Principles for Sustainable Insurance），將ESG議題納入投資分析及決策制定過程中。

台灣人壽將持續關注再生能源及綠色金融之投資與融資機會，結合公司核心業務，促進社會永續發展，並期許在驅動全球邁向永續轉型及低碳經濟過程中，扮演關鍵角色，善盡企業社會責任。

台灣人壽 保險 風力發電

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