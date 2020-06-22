彰銀工會明開記者會 籲台新金依結果放手退出

彰化銀行改選案落幕，火藥味延燒至今，一向站在公股陣營的彰銀工會，將於明（23）日下午與全金聯召開聯合記者會，提出工會主張，要求台新金應依改選結果，放手退出彰銀。

彰銀工會上周六（20日）發布新聞稿指出，台新金迫不及待顯露癱瘓彰銀的意圖，讓常董及董事長難產，意圖使彰銀群龍無首，業務無法運作，影響員工及客戶權益；台新金名為「監督」實為「掣肘」。

工會表示，獨立董事具有獨立性，應為全體股東利益所發聲，非淪為台新金之打手，部分獨立董事曲解法令且混淆角色為台新金代表行使職權，已失去獨立性。強烈建請「金管會依主管機關職權立即介入要求不得有失序行為，並對其適格性進行審查，如有必要撤銷其獨立董事資格。」

工會聲明，台新金本次委託元富證券代表擔任徵求人，但卻未支持本身所提的法人代表，涉有對台新金股東及受徵求人雙重背信之虞，也對外資股東之支持無法交代，工會以股東身分予以警告。

工會認為，台新金實質上未對彰銀放手，反而不斷內耗彰銀的人力、物力等資源，其言行嚴重缺乏金融業應具備的誠信，要求財政部支持顯屬無稽。台新金表面表示日後加強監督彰銀，實質上卻運用其推派的獨立董事貫徹台新金意志，處處掣肘，對彰銀長期發展甚為不利。

工會批評，台新金根本是其推派的獨董及自然人董事的總指揮，重申希望「台新金放手，讓彰銀向前走。」

工會也向彰銀資方喊話，因彰銀無勞工董事，無法確保員工及往來客戶等彰銀利害關係人的權益，要求派員列席董事會、常務董事會、審計委員會與薪資報酬委員會，以捍衛全體員工、股東及客戶權益。