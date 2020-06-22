影／台南永康農會年輕化 員工化身小編行銷亮眼出擊

農會兩大業務金融、經濟事業，不同農會各擅勝場，台南市永康農會固然因在地工商發達，存款上百億，這兩年投入電商卻是異軍突起，被某些農會同業戲稱「不事生產、買空賣空」，員工什麼都想賣，去年賣各式產品就賣了五千多萬，今年要力拚破億。

永康農會這兩年引進年輕人刻意培養練兵，員工充滿活力，各自成立群組揪團代銷各地產品，現在五星級大飯店客製化麵包已熱賣、知名鹹酥雞也想賣。

永康農會30歲以下年輕人逐年增加，他們主動到處找尋一般民眾不易買到的特色產品，例如米做的泡麵、高中生養土雞生的蛋，農會退休員工種的水果，還有難得一見永康市區畸零地小農種植的得獎芝麻油，透過網路行銷大賣。

總幹事趙茂堂指出，許多國家已進入「零利率」時代，農會不能只靠信用部賺利差維生，他即將退休，心願是建立制度，讓員工尤其年輕人有願景，不擔心未來劇變。

趙茂棠說，「永鮮農甜」行銷門市前年成立，著手開發網路，投入100多萬元設計營運軟體，門市員工都是小編，有10多個不同群組，各分部辦事處也都有群組化整為零推團購，集合眾人力量採購行銷控製成本，一年多來這些年輕人做得很好，。

他說，因建立有公信力又透明公開的考核制度，投入轉型「老人也沒有意見」，每月公布績效，員工年終可以自己先算，有意見一定要講；各種制度福利擬定後，幹部先開會決議，要經職員會議討論、多數不認同就推翻，連自強活動都要這樣辦。