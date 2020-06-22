快訊

人在東京想北韓？日本「朝鮮學校」的仇恨夾縫裡異邦人

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南永康農會年輕化 員工化身小編行銷亮眼出擊

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
永康農會員工主動搜尋不易買到的特色產品，透過網路行銷大賣。記者周宗禎／攝影
永康農會員工主動搜尋不易買到的特色產品，透過網路行銷大賣。記者周宗禎／攝影

農會兩大業務金融、經濟事業，不同農會各擅勝場，台南市永康農會固然因在地工商發達，存款上百億，這兩年投入電商卻是異軍突起，被某些農會同業戲稱「不事生產、買空賣空」，員工什麼都想賣，去年賣各式產品就賣了五千多萬，今年要力拚破億。

永康農會這兩年引進年輕人刻意培養練兵，員工充滿活力，各自成立群組揪團代銷各地產品，現在五星級大飯店客製化麵包已熱賣、知名鹹酥雞也想賣。

永康農會30歲以下年輕人逐年增加，他們主動到處找尋一般民眾不易買到的特色產品，例如米做的泡麵、高中生養土雞生的蛋，農會退休員工種的水果，還有難得一見永康市區畸零地小農種植的得獎芝麻油，透過網路行銷大賣。

總幹事趙茂堂指出，許多國家已進入「零利率」時代，農會不能只靠信用部賺利差維生，他即將退休，心願是建立制度，讓員工尤其年輕人有願景，不擔心未來劇變。

趙茂棠說，「永鮮農甜」行銷門市前年成立，著手開發網路，投入100多萬元設計營運軟體，門市員工都是小編，有10多個不同群組，各分部辦事處也都有群組化整為零推團購，集合眾人力量採購行銷控製成本，一年多來這些年輕人做得很好，。

他說，因建立有公信力又透明公開的考核制度，投入轉型「老人也沒有意見」，每月公布績效，員工年終可以自己先算，有意見一定要講；各種制度福利擬定後，幹部先開會決議，要經職員會議討論、多數不認同就推翻，連自強活動都要這樣辦。

永康農會連年招考新人，接待櫃台清一色年輕人，一進門就看到五星級飯店常見的世界各時區地圖時鐘；一名老農抬頭觀賞，問他「看有沒」？老農笑說，「看無」沒關係，時機歹歹，有錢賺就好。

永康農會接待櫃台清一色年輕人，一進門就看到五星級飯店常見的世界各時區地圖時鐘；總幹事趙茂棠要讓農會與時俱進、永續經營。記者周宗禎／攝影
永康農會接待櫃台清一色年輕人，一進門就看到五星級飯店常見的世界各時區地圖時鐘；總幹事趙茂棠要讓農會與時俱進、永續經營。記者周宗禎／攝影
農會退休員工變身小農，自種的水果鮮採拿來農會賣。記者周宗禎／攝影
農會退休員工變身小農，自種的水果鮮採拿來農會賣。記者周宗禎／攝影
永康農會員工主動搜尋不易買到的特色產品，透過網路行銷大賣。記者周宗禎／攝影
永康農會員工主動搜尋不易買到的特色產品，透過網路行銷大賣。記者周宗禎／攝影

退休 電商

延伸閱讀

北畜董事會解職蔡文忠？柯文哲：判決不處理也不好看

一年2億業績！ 農會最強煉金術…竟靠「揪團」

天熱暴雨易破裂 淡水686斤大南瓜重量王紀錄縮水

裕毛屋上架台中農產專區 台中市長盧秀燕上陣行銷

相關新聞

三大因素影響OIU買氣 11家保費收入掛零

金管會統計，今年前5月境外保單僅賣出16件，較去年同期大減8成；新契約保費收入為876.73萬美元，年衰退約48%。壽險...

影／台南永康農會年輕化 員工化身小編行銷亮眼出擊

農會兩大業務金融、經濟事業，不同農會各擅勝場，台南市永康農會固然因在地工商發達，存款上百億，這兩年投入電商卻是異軍突起，...

失聯20年的保單 理賠專員鍥而不捨完成給付

早期的保單因投保時間久了，保戶搬家、移民，或因投保時沒有留下受益人的聯絡方式，導致保戶與保險公司失去聯繫；因此，內政部在...

三大利空下貨幣基金成避險天堂 5月規模創今年新高

今年來全球面臨油價崩跌、新冠肺炎、中美貿易戰等連串利空衝擊，金融市場波動劇烈，加上全球央行齊力貨幣量化寬鬆下，市場利率來...

中信卡三倍券加碼 拍板

信用卡流通卡數將近700萬張、穩居國內發卡龍頭的中國信託商業銀行，「振興三倍券」的加碼方案終於敲定，根據中信銀公布方案，...

一銀iLEO 未成年可開戶

數位帳戶異軍突起的一銀iLEO，於去年中旬才成立，約一年的時間就衝進前五大，成業界黑馬。為增加更多使用戶數，iLEO將於...

玉山基金會 帶學童習藝玩美

玉山文教基金會6月18日與台南市美術館首次攜手「Play ARTs兒童創作坊」，2020年分六個場次舉辦，邀請台南地區六...

新光1號REITs清算 22日討論

不動產投資信託基金（REITs）新光1號今（22）日將召開受益人大會討論清算案，若通過將成為第一檔規模破百億元清算下市的...

國泰產險 提高國旅保障

新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫成績亮眼，國泰產險健康傷害保險部協理雷志漢表示，為響應政府國內旅遊推廣政策，國泰產險今（202...

OIU保單 買氣急凍

受新冠肺炎疫情衝擊，國外人士入境不易，造成境外保險保單（OIU）買氣大減，根據金管會保險局公布最新統計數字，今年前五月新...

賈中道專訪／他，運動健身 樣樣都來

今年新冠肺炎疫情肆虐全球，重創全球經濟，全球金融市場也大幅動盪。群益金鼎證券不只是協助客戶降低風險而已，群益金鼎證券總經...

賈中道專訪／群益金鼎證 理財服務全方位

群益金鼎證券總經理賈中道表示，要打造全方位的金融理財服務，讓群益金鼎證券成為最能為客戶賺錢的證券商。在資訊瞬息萬變、經濟...

熱門新聞

最快明年上市…蘋果攻折疊機 台廠供應鏈振奮

台新金全面退出彰銀董事會 有三層意涵

高通下單 台積5奈米產能塞爆

生技喜連來 再迎百億授權案

台新賣股 想跟進「李世聰模式」

武漢弘芯半導體執行長蔣尚義傳退意 轉型計畫恐生變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。