失聯20年的保單 理賠專員鍥而不捨完成給付

早期的保單因投保時間久了，保戶搬家、移民，或因投保時沒有留下受益人的聯絡方式，導致保戶與保險公司失去聯繫；因此，內政部在2020年1月考量全台未能尋獲受益人的待給付金額已累積達新台幣40億元以上，為協助保險業者尋找受益人，內政部與金管會、壽險公會及各地方政府共同研商，訂定作業原則，只要保險業者檢附利害關係證明等文件，可向戶政機關申請大宗戶籍謄本，讓保險業者可以早日交付保險金予受益人。

南山人壽表示，客戶黃爺爺就是這樣一個例子。黃爺爺20多年前投保，後來因故辦理減額繳清，轉眼20年已經過去了，這張保單有了一筆生存還本金。當南山人壽依黃爺爺投保當時保單上填載的地址寄發通知書，卻遭郵局退回。原來，黃爺爺當時的居所已因房舍老舊拆除，也不知搬遷到何處，而且多次透過服務人員尋找，都未能找到。

因此轉向戶政機關尋求協助，才知道黃爺爺已經身故；得知黃爺爺已經身故，南山人壽即指派中區理賠張專員，前往戶政機關提供的地址，尋訪黃爺爺的親人，卻無人應門。隔壁理髮店老闆告知該地址的屋主為李老先生，但不住在這裡，願意代為聯繫屋主。

隔日，屋主李老先生回電表示，黃爺爺是自己的姊夫，多年前因車禍往生。李老先生擔心碰上詐騙，電話中不願透露太多訊息，僅同意將訊息轉達給姊姊，由姊姊自行決定是否與南山人壽聯絡。

後來黃奶奶告訴張專員，從弟弟口中得知南山人壽在找她，但認為保險公司怎麼可能主動送錢給她。張專員只好商請里長證明自己非詐騙集團，在里長出面後，黃奶奶才逐漸卸下心防，並由兒子代為處理，確認父親真有保險金待領，並順利完成理賠給付。