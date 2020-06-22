快訊

波頓新書指川普可能背棄台灣 我國今年4項新軍購危矣？

109指考英文科重點／注意時事單字！ 做歷屆試題、多練習圖表分析作文

三大利空下貨幣基金成避險天堂 5月規模創今年新高

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

今年來全球面臨油價崩跌、新冠肺炎、中美貿易戰等連串利空衝擊，金融市場波動劇烈，加上全球央行齊力貨幣量化寬鬆下，市場利率來到歷史低水準，投資人同時面臨「低利」及「高波動」二大難題，國內貨幣市場基金在低波動、流動性高等優勢下，成為避險天堂，5月最新規模衝高至8,893億元，創下今年單月新高，其中，台新投信貨幣基金規模衝上936億元，穩居國內貨幣市場基金龍頭。

根據投信投顧公會最新統計，5月貨幣市場規模前五大投信依序為台新投信936億元、第一金投信745億元、日盛投信727億元、兆豐投信695億元、群益投信692億元，台新投信為唯一突破900億元大關的業者，且與第二高的投信差距拉開至190億元以上；若以單月規模增加金額來看，台新投信5月大增93億元，也是市場第一。

台新1699貨幣市場基金經理人楊麗靖指出，「貨幣市場基金」就是投資在「高流動性且較安全的短期工具」，如短天期的政府債券、銀行定期存單、商業票據等，特色是隨時可以變現、流動性高、安全性高、且會產生利息，買賣手續簡單，因此很多人把貨幣基金當成高息的存款戶口。此外，「貨幣市場基金」本質就是「穩定領息」+「領到到期」，適合退休族及長線投資者。

楊麗靖指出，各家銀行對於大筆資金並不友善，當錢多到一定程度時(如定存金額超過新台幣500萬元以上)，各家銀行的定存利率會大幅縮減，對於有大筆資金的人來說，貨幣市場基金可以解決上述問題。

楊麗靖說，由於「貨幣市場基金」的報酬率偏穩健，貨幣市場基金的經理費和保管費通常也低於其他類型的基金商品，但在費用的部分還是有微幅差別，建議投資人選擇經管費較低的基金為佳，並以規模大及績效穩健的貨幣市場基金為首選。

台新 定存 新台幣

延伸閱讀

投信作帳 熱炒六族群

台股基金八強 超會賺

內資撐盤 資金行情熱

法人超前部署換股 慎防長假效應

相關新聞

OIU保單 買氣急凍

受新冠肺炎疫情衝擊，國外人士入境不易，造成境外保險保單（OIU）買氣大減，根據金管會保險局公布最新統計數字，今年前五月新...

台新金下一步…吳東亮盼循李世聰模式退場

台新金法人董事全面退出彰銀董事會後，對彰銀持股會否退場，備受關注。消息人士昨指出，台新金控已透過管道向行政院高層表達，要...

三大利空下貨幣基金成避險天堂 5月規模創今年新高

今年來全球面臨油價崩跌、新冠肺炎、中美貿易戰等連串利空衝擊，金融市場波動劇烈，加上全球央行齊力貨幣量化寬鬆下，市場利率來...

中信卡三倍券加碼 拍板

信用卡流通卡數將近700萬張、穩居國內發卡龍頭的中國信託商業銀行，「振興三倍券」的加碼方案終於敲定，根據中信銀公布方案，...

一銀iLEO 未成年可開戶

數位帳戶異軍突起的一銀iLEO，於去年中旬才成立，約一年的時間就衝進前五大，成業界黑馬。為增加更多使用戶數，iLEO將於...

玉山基金會 帶學童習藝玩美

玉山文教基金會6月18日與台南市美術館首次攜手「Play ARTs兒童創作坊」，2020年分六個場次舉辦，邀請台南地區六...

新光1號REITs清算 22日討論

不動產投資信託基金（REITs）新光1號今（22）日將召開受益人大會討論清算案，若通過將成為第一檔規模破百億元清算下市的...

國泰產險 提高國旅保障

新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫成績亮眼，國泰產險健康傷害保險部協理雷志漢表示，為響應政府國內旅遊推廣政策，國泰產險今（202...

賈中道專訪／他，運動健身 樣樣都來

今年新冠肺炎疫情肆虐全球，重創全球經濟，全球金融市場也大幅動盪。群益金鼎證券不只是協助客戶降低風險而已，群益金鼎證券總經...

賈中道專訪／群益金鼎證 理財服務全方位

群益金鼎證券總經理賈中道表示，要打造全方位的金融理財服務，讓群益金鼎證券成為最能為客戶賺錢的證券商。在資訊瞬息萬變、經濟...

賈中道專訪／善用App 抓住年輕族群

問：在群益金融集團多年，對於群益企業文化的看法與定位？

公民共治 變獨董監督公股

彰銀上周五改選結果，台新金沒有拿下一席法人董事，等於全面退出彰銀董事會，這樣的結果讓外界充滿想像，也具有三層意涵。

熱門新聞

最快明年上市…蘋果攻折疊機 台廠供應鏈振奮

台新金全面退出彰銀董事會 有三層意涵

生技喜連來 再迎百億授權案

中製口罩熔噴布價格崩跌 MIT品質優越居高不下

高通下單 台積5奈米產能塞爆

油價連八漲！下周汽、柴油每公升再漲0.3元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。