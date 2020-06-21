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台新金全面退出彰銀董事會 有三層意涵

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
彰銀改選結果，台新金沒有拿下一席法人董事，等於全面退出彰銀董事會，這樣的選舉結果讓外界充滿各種想像。 圖／聯合報系資料照片
彰銀改選結果，台新金沒有拿下一席法人董事，等於全面退出彰銀董事會，這樣的選舉結果讓外界充滿各種想像。 圖／聯合報系資料照片

彰銀上周五改選結果，台新金沒有拿下一席法人董事，等於全面退出彰銀董事會，這樣的選舉結果讓外界充滿各種想像，也具有三層意涵。

包括第一，台新金這次選舉不再搶經營權。交大財金所教授葉銀華表示，這次台新金不像過去幾屆跟公股搶過半席次，無所求了，策略反而靈活。

反觀，這次公股持股雖增加，但立院曾決議公股不能投票給非公股，加上金管會新增自然人董事規定，公股在保住經營權壓力下，配票面臨空前挑戰。

葉銀華說，所幸公股也猜到台新金可能全壓獨董的極端策略，決定打「安全牌」，集中火力搶攻法人董事，畢竟獨董拿一席等於沒拿（在審計委員會未過半），要拿二席又不容易。

知情人士說，如果公股也搶獨董，分散票數結果，很可能喪失一席法人董事，輸掉經營權、結果是更難看。顯示，面對台新金出新招，公股策略也沒失誤。

台新金、公股可說是各出高招，只是一個向左走、一個向右走。

第二，彰銀從過去的「公、民共治」，走向「獨董監督公股」經營的新模式。

台新金提名的三席獨董全上，掌控審計委員會，依規定，重大議案須先提審計委員會，審計委員會若未過，可提到董事會，但須三分之二以上董事同意，公股在董事會席次未達三分之二，外界擔心未來彰銀重大議案，會否遭到獨董「杯葛」。

葉銀華表示，獨董權力大於一般董事，可召開臨時股東會等，但法律對獨董也有諸多規範，獨董仍須依法行政、接受監督；過去也有不少案例，獨董跟提名的大股東意志不同。

他說，獨董跟所有董事一樣，須為公司利益著想，這三席獨董未必會一致行動跟公股「作對」，畢竟三位獨董是彰銀的獨董，不是台新金的獨董。

他認為，應正面看待選舉結果，公股主導的公司派可以好好經營，台新金提名的獨董則可發揮監督功能。

第三，繼法人董事退出彰銀後，台新金未來隨時可能賣股退場。

釋股過半法人董事須解任，台新金沒有法人董事後，未來若賣股，不會有董事解任問題，因此台新金重壓獨董、放棄法人董事，被市場視為退場作準備。

有關人士說，彰銀案紛擾多年，台新金不可能吞得下彰銀，沒有執政者敢作這決定；這次選舉結果，台新金在彰銀法人董事都沒了，下一步若能退場，對台新金也算是一種解脫。

台新金 彰銀案

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