數位帳戶吸客 5業者亮眼

數位帳戶夯，五大業者今年首季遞出亮眼成績，多家業者較去年底呈雙位數成長，永豐大戶與第一銀行iLEO季成長率更超過百分之五十。各家業者續拚開戶，砸重本續推活動吸新客。

新冠肺炎改變民眾使用金融服務的習慣，順勢推漲數位帳戶的開戶數，因應數位浪潮，卅家銀行推數位帳戶吸引年輕人開戶，前五大業者分別為台新Richart、國泰KOKO、王道銀O-BANK、永豐大戶以及一銀iLEO，前五大總計市占率近九成。

五大業者首季均繳出優異成績，永豐大戶季成長百分之六十五點三達卅七點二萬戶、一銀iLEO成長百分之五十一點九達二十點五萬戶、國泰KOKO成長百分之廿五點六達五十八點四萬戶，台新Richart也有百分之十點九的成長，戶數達一九八點八萬。

為增添數位帳戶方便性及使用人數，金管會去年開放七歲以上未成年子女可申辦，目前已上路的銀行包括國泰KOKO及台新Richart。銀行業者也期許，能夠開放企業戶於線上開立數位帳戶，以及透過生物辨識技術驗證的交易額度能再拉高，讓帳戶使用更方便。

銀行主管說，數位帳戶多以年輕客群為主，年齡層大多落在廿至卅五歲左右，透過簡單明瞭的頁面配上多元的金融服務，以及具有競爭力的優惠活動，確實成功吸引到年輕族群申辦。

去年剛問世的一銀iLEO，一年時間成為業界黑馬，也是公股唯一進入前五大的業者。一銀主管說，未來將透過擴大異業合作、數位行銷獲客以及打造創新實驗場域三路邁進，也藉由iLEO平台發揮銀行數位軟實力，藉此培養未來潛力股。為增加更多使用戶數，iLEO將於下半年開放未成年子女也可開戶，有望成為第三家開放的業者。