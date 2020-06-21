數位帳戶夯 開戶數大躍進

數位帳戶夯，五大業者今年首季繳出亮眼成績，多家業者較去年底呈雙位數成長，永豐大戶與第一銀行iLEO季成長率更超過50%，不受降息影響，各家業者續拚開戶，砸重本續推活動吸新客。

新冠肺炎改變民眾金融服務習慣，順勢推漲數位帳戶開戶數，因應數位浪潮，30家銀行推數位帳戶吸引年輕人開戶，前五大業者分別為台新Richart、國泰KOKO、王道銀O-BANK、永豐大戶及一銀iLEO，前五大總計市占率近九成。

值得一提的是，相較去年底，五大業者首季均繳出優異成績，永豐大戶季成長65.3%達37.2萬戶、一銀iLEO成長51.9%達20.5萬戶、國泰KOKO成長25.6%達58.4萬戶，台新Richart也有10.9%成長戶數達198.8萬。

為增添數位帳戶方便性及使用人數，金管會去年開放7歲以上未成年子女可申辦，銀行業者也期許能開放企業戶於線上開立數位帳戶，以及透過生物辨識技術驗證的交易額度能再拉高，更加增添便利性。

銀行主管說，數位帳戶多以年輕客群為主，年齡層多在20至35歲左右，透過簡單明瞭的頁面配上多元金融服務，以及具有競爭力的優惠活動，確實成功吸引到年輕族群申辦。

去年剛問世的一銀iLEO，一年時間成為業界黑馬，也是公股唯一進入前五大的業者。

該行主管說，未來將透過擴大異業合作、數位行銷獲客及打造創新實驗場域三路邁進，也藉由iLEO平台發揮銀行數位軟實力，藉此培養未來潛力股。

身受年輕人喜愛的龍頭Richart，也成為業者效仿對象。該行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart App操作簡單直覺，每筆消費明細都可以記帳，還有視覺化的消費圖表分析工具，協助理財初學者快速上路。