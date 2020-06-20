台新質疑常董合法性 彰銀工會籲獨董勿淪為打手

彰化銀行昨天股東會後完成董事改選，但台新金控傍晚則召開記者會，質疑彰銀常務董事與董事長選任，恐有違法之虞；對此，彰銀工會今（20）日下午發表聲明，認為台新金名為「監督」實為「掣肘」，毫無誠信可言。

彰銀工會表示，昨天彰銀董事改選後，台新金立刻顯露其癱瘓彰銀的意圖，在下午的常務董事選舉議案，獨立董事即藉故要求改日再選舉常務董事及董事長，此舉將使總資產達2兆1,350萬元、客戶有數百萬人之彰銀陷入群龍無首，業務無法運作的地步。

彰銀工會表示，為了員工、股東及客戶，有四點呼籲：1、獨立董事具有獨立性，應為全體股東利益所發聲，非淪為台新金之打手，部分獨立董事曲解法令且混淆角色為台新金代表行使職權，已失去獨立性。強烈建請金管會依主管機關職權立即介入要求不得有失序行為，並對其適格性進行審查，如有必要撤銷其獨立董事資格。

2、台新金本次委託元富證券代表擔任徵求人，但卻未支持本身所提的法人代表，涉有對台新金股東及受徵求人雙重背信之虞，亦對外資股東的支持無法交代，本會以股東身分予以警告。

3、台新金此等行徑，實質上未對彰銀放手，反而不斷內耗彰銀之人力、物力等資源，其言行嚴重缺乏金融業應具備之誠信，要求財政部支持顯屬無稽。

彰銀工會認為，台新金表面表示日後加強監督彰銀，實質上卻運用自己推派的獨立董事貫徹台新金意志，處處掣肘，對彰銀之長期發展甚為不利。要求台新金徹底放手離開，不要作獨立董事及自然人董事的總指揮。