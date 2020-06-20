提名卻被「放生」 林志潔：國家對金融治理沒擔當

彰化銀行昨日進行董事改選，泛公股沒有拿下半席獨董席次，由彰銀提名落選的交通大學特聘教授、金融監理與公司治理研究中心主任林志潔今（20）日在臉書上說明，指出泛公股幾乎「放生」獨董，三位被提名人並沒有受到敬重，國家面對金融機構的治理，也沒有該有的認知和擔當。

林志潔說，其實她並不認識任何財政部或彰化銀行長官，今年2月底彰化銀行法遵部希望她能針對洗錢防制做演講，演講完後，初次見面的董事長凌忠嫄表示，希望能推薦林給財政部，來參與本次獨立董事選舉。但同時凌忠嫄也坦白表示，在經營權爭奪的現實下，無法擔保獨立董事的被提名人一定可以當選。

林志潔指出，以昨天股東會情況，明顯發現外資並未倒戈，但「公股力保一般董事，所提名的三位獨立董事全軍覆沒，幾乎是被放生的狀況」。事後財政部稱，依照立法院2004年決議，公股沒有辦法支持，所以才導致獨立董事三席均被台新拿走的局面。

她說，但是，這個決議當時我國根本就還沒有引進獨董的制度，且這個決議的目的是要政府強化對轉投資事業的管理，「完全沒有任何一點要公股不支持自己提名的獨董，把席次拱手讓人的意思」。

她進一步質疑，財政部在其他公股行庫的選舉中，也多次支持過自己的獨董提名人，此次提名人獲得外資報告的一致肯定，選舉結果卻全軍覆沒，「究竟是操盤失誤或另有策略」，實在應該說明，至今卻只看到次長的解釋，「強用一個古早決議欲推卸責任，是對股東也是對被提名人的失職」，她感覺「初心沒有被珍惜」。她更認為，早知如此，那公股乾脆直接放棄提名權，讓台新來提名就好。

林志潔認為，如果公股是這樣態度對待願意被提名和徵召的候選人，未來也很難找到適當、有專業、願意付出的專才。相對於公股對獨董部分全面棄守，台新金的精準配票，囊括獨董席次，不但可行使獨董的特別監督權限，未來在審計委員會中，對於併購、財報、資產取得等重要事項，都有強大的影響力。

她表示，如果這個事件可以作為一個反省，讓公股銀行能重新思考提名獨立董事在公司治理中的意義，也至少讓三位最後被公股全盤棄守的提名人，能有一些安慰。