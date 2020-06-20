補班日交易清淡 新台幣收29.66元持平
補班日匯市交易清淡，新台幣兌美元今（20）日收盤價為29.66元，與前交易日持平，盤中最高來到29.57元、最低29.67元，成交量僅0.95億美元。外匯交易員估計，下周台幣仍盤整偏強，29.5至29.8元間震盪盤整。
外匯交易員指出，補班日交易清淡，都是內資在做，加上央行尾盤調節。過去一周，新台幣累計升值1.02角，升幅為0.34%，未來一周，估計新台幣仍盤整偏強，台幣在29.5-29.8元間震盪。
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