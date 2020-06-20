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振興三倍券將上路 華銀支付推好禮四重送

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
華南銀行加碼推「華銀支付（台灣Pay）好禮四重送」活動。（本報系資料庫）
華南銀行加碼推「華銀支付（台灣Pay）好禮四重送」活動。（本報系資料庫）

為響應振興三倍券政策，華南銀行也加碼推「華銀支付（台灣Pay）好禮四重送」活動。一、滿3,000元回饋300元；二、新戶首刷回饋100元；三、全台超過2,000家合作門市，最高八折；四、抽獎活動。

華銀表示，以華銀支付（台灣pay）登錄領取三倍券的客戶，使用其綁定的信用卡消費，除了可以獲得上述四重優惠外，還可以享有信用卡原本權益（如：紅利積點或現金回饋）。

舉例來說，新開通華銀支付（台灣pay）並綁定超級現金回饋卡的客戶，上網登錄綁定後到台灣Pay精選店家消費3,000元，可獲得政府回饋2,000元、華南銀行滿額加碼300元、新戶首刷100元及精選店家優惠600元回饋（以20%計算），相當於「付3,000、賺3,000」，除了「實質支出=0」，之外，還能享有1%現金回饋等原信用卡卡片權益。

如果還不是華南銀行客戶，華南銀行提供行動裝置快速申辦數位存款帳戶服務，透過手機可同時開立台外幣SnY帳戶，方便持有其他銀行臨櫃帳戶的客戶隨時完成申辦手續，民眾亦可使用綁定的SnY帳戶參加三倍券活動，消費滿額除了四重加碼禮外，還能享有最高的2%優利活存。

華南銀行 華銀 信用卡

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