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三倍券官網上線！最詳盡優惠訊息、Q&A懶人包這裡看

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
振興三倍券七月十五日才上路，各行各業都期待能刺激消費。 圖／聯合報系資料照片
振興三倍券七月十五日才上路，各行各業都期待能刺激消費。 圖／聯合報系資料照片

由經濟部中企處提供資料的「振興三倍券」官網今（20）日正式上線，而振興三倍券的官方網站，網址為3000.gov.tw，網址開頭取名3000，方便民眾記憶。網站中詳盡記載三倍券領取的四種方式，以及相關使用通路、優惠合作商家通通都出爐。

目前振興三倍券共有四種通路可供領取，分別是「紙本券」、「信用卡」、「電子票證」、「行動支付」；且已有多家業者推出優惠方案，有興趣的民眾可以上網慢慢仔細看。

同時，網站中亦有領取資格、業者列表，以及常見問題等詳盡內容。

常見問答，例如「為什麼不直接發現金兩千元？」，此外也有關於三倍券能否找零的問題，以及郵局開賣實體券，會不會大排長龍？網站中也都有說明。

另外，三倍券「學校學雜費、私立補習班學費是否適用？」也有答案了，答案是「可以，但線上支付不適用」。

三倍券 信用卡 補習

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