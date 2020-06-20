新光金吳東進 提前交棒

75歲的新光金控董事長吳東進昨（19）日卸下金控董事長職務，交棒給老臣、新光金前副董事長許澎；新光金總經理則由二女兒、新光銀行副董事長吳欣儒出任，金融圈昨日以吳東進下了好棋評價此事。

吳東進並預告，他將辭去新光金董事職務，以免新光金董事會出現爸爸監督女兒的現象。至於說，吳欣儒的夫婿、華南永昌證券前副董事長許元禎，目前仍是華南金控與華南銀行的董事，是否涉及「金金分離」，新光金表示尊重金管會裁量。

新光金昨日舉行股東常會，公司派推舉的15席董事全數上壘，現任台新融資租賃(天津)監察人蔡宏祥雖以台新金控董事長吳東亮個人所屬進賢投資法人代表身分角逐，但並未選上。

新光金新當選的董事，隨即於股東會後舉行董事會，推選在新光人壽服務49年的許澎擔任董事長、李紀珠續任副董事長，兩人任期均自昨日起生效；吳欣儒擔任新光金總經理一事，則需金管會同意後才算生效。

金控界人士昨日透露，三、四個月前，就聽到吳東進講到想交棒給許澎跟吳欣儒，吳是熱愛工作之人，他以為吳東進當時只是講講，沒想到玩真的。

他指出，這樣也好，專任新光人壽董事長的吳東進，以後可以有更多心思在紡織、瓦斯、百貨等事業版圖。