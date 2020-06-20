養成16年...吳欣儒將撐起新光金一片天

新光金控董事會昨（19）日推舉1979年次、現年41歲的新光銀行副董事長吳欣儒出任新光金總經理，成為國內最年輕的金控總經理。老爸、新光人壽董事長吳東進昨日欣慰地說，16年前就開始培養吳欣儒了。

吳東進昨日主動致電王道銀行榮譽董事長駱錦明，互道恭喜。駱錦明昨日把董事長職務接棒給大女兒駱怡君，新光金與王道銀同日完成世代交替的接班計畫。

新光金展開人事新氣象，獲利也受到期待。吳東進昨日在股東會上主動談及，新光不動產開發已逐漸邁入收割期，十大建設案已陸續完工，營運案件包括：新板金融大樓、承德大樓、嘉義中興大樓及南港軟體大樓，新板傑仕堡三棟樂齡宅開發案也取得了使用執照，並開始有營收貢獻。

三重水漾、士林見潭及台中烏日傑仕堡今年也將完工推出，未來可為公司帶來每年6億元以上長期穩定的收益。吳東進說，明年還有內湖陽光街住宅（碧湖天），及重慶南路住宅即將完工，將於適當時機推出，銷售金額合計預估可達150億元，預期獲利超過20億元。

吳欣儒金融資歷豐富長達16年，曾任外商銀行副總裁，歷任新光金控副總經理、新光銀行副董事長，任職期間參與大型合併及業務轉型計畫，更帶領新光金控數位轉型，成效卓著。