彰銀董座推選 台新金、彰銀各說各話
台新金控總經理林維俊表示，彰化銀行昨日選出的常務董事不合法，由常務董事推選出來的董事長，自然更不合法。而且，彰銀昨日推選董事長的過程，根本沒開常務董事會就直接推選，明顯違反銀行法相關規定。
不過，彰銀晚間發布新聞稿指出，董事會選任常務董事完全符合法令規定，依據銀行負責人準則規定，彰銀董事會成員應有四名以上自然人專業董事，而非常務董事應有三名以上為自然人專業董事。依銀行負責人準則規定，政府或法人代表人董事，亦得被選任為常務董事，彰銀這次董事會選任常務董事的程序及結果，完全符合公司法及銀行負責人準則規定。
林維俊說，銀行法相關規定，常務董事必須由專業自然人擔任，凌忠嫄是財政部的法人代表，並非專業自然人。
他說，彰銀選舉董事長的過程，只有舉行董事會，根本連常務董事會都沒召開，就直接由董事會推選出董事長，明顯違法銀行法與相關規定。
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