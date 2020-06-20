彰銀改選落幕 議案表決恐將衝突不斷

彰化銀行改選落幕，公股與台新陣營分別拿下五席與四席董事席次，財政部續掌經營權，而台新金則拿下全數獨董席次三席。審計委員會、薪酬委員會以及永續委員會等都由獨董組成，將具有左右議案的關鍵角色，台新雖仍未取得經營權，但經此一役影響力大增。在兩大股東幾乎勢均力敵且持續敵對之下，彰銀未來經營恐怕衝突不斷、爭議升高。

選舉結果公股砸百億卻僅維持既有席次，慘勝但有面子；台新表示「出乎我們的意料之外」，開心之情溢於言表，雙方各自解讀都是為自己取得到最好的結果。然而，歡樂還沒多久，雙方昨天馬上在常董會的組成及董事長選舉上又起杆格，揚言提告。

交通大學財務金融研究所教授葉銀華表示，獨董地位在國內愈趨重要，董事會中擁有否決權，可以阻擋重大議案進展，獨董也有相關法律責任，即使是台新所提名也必須站在所有股東的立場，未必會站在提名人的利益上去執行。